Где в Украине не будут отключать свет сегодня: список областей

В среду, 4 января, в некоторых областях Украины отменили отключение света. Но ситуация может измениться, если уровень потребления превысит отведенные лимиты.

Николаев и область

По словам главы региона Виталия Кима, сейчас в области не отключают свет.

"Без отключений электроэнергии", – констатировал он.

Львов и область

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, по состоянию на сегодняшний день во Львовской области отключения электроэнергии не применяют.

"Диспетчерский центр доказал лимиты потребления в день. Если их превысить, введут график почасовых отключений. Прошу потреблять электроэнергию рационально", - добавил он.

Винница и область

В регионе действуют почасовые отключения света согласно графику.

Ограничение электропотребления продолжается: в облэнерго опубликован график отключений на 4 января.

1 очередь: 12:00-14:00, 16:00-20:00,

2 очередь: 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00;

3 очередь: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:00.

В случае несоответствия часов отключений согласно графику (более 4 часов, с учетом возможных отклонений) потребителей просят уведомлять об этом АО "Винницаоблэнерго" - в личном кабинете, вайбер-боте, или звонить в колл-центр 0 800 217 217.

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