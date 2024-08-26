Де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень: ситуація по областях

Найскладніша ситуація у магістральних мережах України, де спостерігаються масові ушкодження. Без світла залишається майже мільйон мешканців Дніпра, близько 700 тисяч мешканців Києва, є відключення електроенергії у Сумській, Полтавській та інших областях.

Там, де ситуація найкритичніша, діють аварійні відключення, які перейдуть у графіки погодинних відключень.

Київ

Через масовану атаку в столиці діють екстрені відключення світла. На цей час погодинні графіки, які можуть бути спрогнозовані наперед, не діють.

Як повідомили у ДТЕК "Київські електромережі", терміни екстрених відключень невідомі. Киянам радять стежити за інформацією на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Київська область

Така сама ситуація у Київській області. За оновленням можна стежити на сторінці ДТЕК "Київські регіональні електромережі" у Facebook.

Вінницька область

З ранку в області почалися відключення через відсутність напруги в мережі. До другої половини дня було заживлено всі населені пункти, і станом на даний момент заживленовсіх споживачів, повідомили у "Вінницяобленерго" .

Тим часом місцеві ЗМІ повідомили про зміну графіків погодинних відключень із 26 серпня. І публікують оновлені графіки до 8 вересня.

Фото: графіки відключень з 26 серпня до 8 вересня

Волинська область

Тут діють аварійні вимкнення. За даними місцевого обленерго, частково без світла Луцьк, Ковель, Луцький, Ковельський, Камінь-Каширський райони. Орієнтовний час відновлення - до 17:00.

Дніпропетровська область

У регіоні діють екстрені відключення не за графіком. Терміни екстрених відключень невідомі. За оновленнями можна стежити на сторінці ДТЕК "Дніпровські електромережі" у Facebook.

Донецька область

Аналогічна ситуація у Донецькій області. За оновленням інформації можна стежити на сторінці ДТЕК "Донецькі електромережі" .

Житомирська область

За даними "Житоміробенерго", по всій області діють аварійні відключення.

Закарпатська область

Тут сьогодні не діятимуть графіки погодинних відключень, повідомили у "Закарпаттіобленерго".

Запорізька область

У Запорізькій області з 15:00 до 24:00 запроваджуються графіки погодинних відключень, повідомили у місцевому обленерго.

До окремої вказівки "Укренерго" буде відключено чотири черги одночасно:

15:00-18:00 - вимикаються черги 1, 2, 4, 5

18:00-21:00 - вимикаються черги 2, 3, 5, 6

21:00-24:00 - вимикаються черги 1, 3, 4, 6

Жителів області, хто має світло, незважаючи на графіки, просять споживати електроенергію економно та відповідально, щоб зменшити період відключень.

Івано-Франківська область

Станом на вечір усі мережі області під напругою. Але після ранкового обстрілу є ймовірність, що запровадять графіки обмежень потужності чи графіки відключень, йдеться у повідомленні "Прикарпаттяобленерго" .

Кіровоградська область

З 15:00 до 24:00 у регіоні діють чотири черги погодинних відключень. "Кіровоградобленерго" публікує графіки на сьогодні:

1 черга: 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00

2 черга: 12:00-14:00, 15:00-18:00, 20:00-23:00

3 черга: 12:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00, 23:00-24:00

4 черга: 14:00-16:00, 18:00-21:00, 22:00-24:00

5 черга: 14:00-17:00, 18:00-20:00, 21:00-24:00

6 черга: 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00

Львівська область

На сторінці "Львівобленерго" повідомляється лише про те, що зранку у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.

Миколаївська область

Ця область перейшла з аварійних відключень на погодинні графіки з 12:00. З 15:00 була команда на одночасне відключення чотирьох черг, тому 3 та 4 черги знову відключали до 16:00, пояснили у "Миколаївобленерго".

З 16:00 відключали 1 та 2 черги. Планувалося, що 5 та 6 черги залишаються відключеними до 18:00, проте вже о 16:45 повідомили про скасування графіків.

Одеська область

В області досі діють аварійні відключення, термін невідомий. За оновленнями можна стежити на сторінці ДТЕК "Одеські електромережі" .

Полтавська область

З 13:00 скасовано превентивні відключення та аварійні графіки у повному обсязі для всіх десяти черг. Натомість застосовується графік погодинних відключень, повідомляє "Полтаваобленерго" .

З 14:30 до 24:00 одночасно відключають три черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Завтра "Полтаваобленерго" планує застосовувати графік погодинного відключення. Інформація про тривалість перерв у електропостачанні буде розміщена додатково після доведення лімітів від "Укренерго".

Рівненська область

На 15:00 частково знеструмлено об'єкти у всіх районах. Найскладніша ситуація у Рівному та Рівненському районі. Орієнтовний час відновлення - до 18:00, повідомляє місцевий обленерго.

Сумська область

За даними "Сумиобленерго", на території області діють графіки погодинних відключень. Застосовуються вони обсягом чотирьох черг.

Фото: графіки відключень у Сумській області

Тернопільська область

На сторінці "Тернопільобленерго" остання інформація за сьогодні, коли графіки погодинних відключень на 26 серпня не прогнозувалися.

Харківська область

З другої половини дня аварійні відключення замінено на погодинні графіки. За розвитком ситуації рекомендують стежити на Telegram-каналі "Харківобленерго".

Фото: графік у Харківській області до 30 серпня (t.me/kharkivenergy)

Херсонська область

У Херсонській області енергетики працюють над відновленням електропостачання низки населених пунктів: Нововознесенське, Велика Олександрівка, Любимівка, Степове, Новорайськ, Мала Шестерня, Любимівка, Мала Олександрівка, Херсон, Білозерка.

Про аварійні або погодинні відключення "Херсонобленерго" не повідомляє.

Хмельницька область

За даними "Хмельницькобленерго" , є знеструмлення в обласному центрі, Хмельницькій територіальній громаді та у Хмельницькому районі.

Щодо відновлення роботи продовжуються. За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, абонентів у Хмельницькому та Хмельницькому районі запитають орієнтовно з 19:00.

Черкаська область

Як повідомляє "Черкасиобленерго", з 15:00 діють оновлені графіки відключень. Світла не буде в наступні години:

15:00-16:00 - 3, 4, 5 та 6 черги

16:00-17:00 - 3, 4, 5 та 6 черги

17:00-18:00 - 1, 2, 3 та 4 черги

18:00-19:00 - 1, 2, 3 та 4 черги

19:00-20:00 - 5, 6, 1 та 2 черги

20:00-21:00 - 5, 6, 1 та 2 черги

21:00-22:00 - 3, 4, 5 та 6 черги

22:00-23:00 - 3, 4, 5 та 6 черги

23:00-24:00 - 1, 2, 3 та 4 черги

Список адрес, які знеструмлюються по чергах, можна переглянути за посиланням.

Чернігівська область

Графіки погодинних відключень діють із 11:00. Але з 14:25 обсяги відключень збільшено, застосовуються по чотири черги, зазначили у "Чернігівобленерго".

Оновлений графік на сьогодні:

15:00-18:00 - 1, 3, 5, 6 черги

18:00-21:00 – 2, 3, 4, 6 черги;

21:00-24:00 – 1, 2, 4, 5 черги

Чернівецька область

Незважаючи на масштабний удар по українській енергетиці, про аварійні відключення чи графіки в Чернівецькій області не повідомлялося. Як зазначили у "Чернівціобленерго" , якщо будуть зміни, то про них проінформують на офіційних каналах.

При підготовкці матеріалу використовувалися: дані місцевих обленерго, повідомлення обласних військових адміністрацій та регіональних ЗМІ.