Где в Украине нет света и как действуют новые графики отключений: ситуация по областям

Российская массированная атака 26 августа пришлась по объектам энергетики Украины. В результате в некоторых областях света нет уже несколько часов подряд, часть перешла на почасовые графики, а другие вообще не почувствовали ограничений.
РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации в областях.
Самая сложная ситуация в магистральных сетях Украины, где наблюдаются массовые повреждения. Без света остается почти миллион жителей Днепра, около 700 тысяч жителей Киева, есть отключение электроэнергии в Сумской, Полтавской и других областях.
Там, где ситуация наиболее критичная, действуют аварийные отключения, которые перейдут в графики почасовых отключений.
Из-за массированной атаки в столице действуют экстренные отключения света. На это время почасовые графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.
Как сообщили в ДТЭК "Киевские электросети", сроки экстренных отключений неизвестны. Киевлянам советуют следить за информацией на официальных страницах в социальных сетях.
Такая же ситуация в Киевской области. За обновлением можно следить на странице ДТЭК "Киевские региональные электросети" в Facebook.
С утра в области начались отключения из-за отсутствия напряжения в сети. Ко второй половине дня были запитаны все населенные пункты, и по состоянию на данный момент запитаны все потребители, сообщили в "Винницаоблэнерго".
Тем временем местные СМИ сообщили об изменении графиков почасовых отключений с 26 августа. И публикуют обновленные графики до 8 сентября.
Фото: графики отключений с 26 августа до 8 сентября
Здесь действуют аварийные отключения. По данным местного облэнерго, частично без света Луцк, Ковель, Луцкий, Ковельский, Камень-Каширский районы. Ориентировочное время восстановления - до 17:00.
В регионе действуют экстренные отключения не по графику. Сроки экстренных отключений неизвестны. За обновлениями можно следить на странице ДТЭК "Днепровские электросети" в Facebook.
Аналогичная ситуация в Донецкой области. За обновлением информации можно следить на странице ДТЭК "Донецкие электросети".
По данным "Житомироблэнерго", по всей области действуют аварийные отключения.
Здесь сегодня не будут действовать графики почасовых отключений, сообщили в "Закарпатьеоблэнерго".
В Запорожской области с 15:00 до 24:00 вводятся графики почасовых отключений, сообщили в местном облэнерго.
До отдельного указания "Укрэнерго" будут отключены четыре очереди одновременно:
15:00-18:00 - выключаются очереди 1, 2, 4, 5
18:00-21:00 - выключаются очереди 2, 3, 5, 6
21:00-24:00 - выключаются очереди 1, 3, 4, 6
Жителей области, у кого есть свет, несмотря на графики, просят потреблять электроэнергию экономно и ответственно, чтобы уменьшить период отключений.
По состоянию на вечер все сети области под напряжением. Но после утреннего обстрела есть вероятность, что введут графики ограничений мощности или графики отключений, говорится в сообщении "Прикарпатьеоблэнерго".
С 15:00 до 24:00 в регионе действуют четыре очереди почасовых отключений. "Кировоградоблэнерго" публикует графики на сегодня:
1 очередь: 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00
2 очередь: 12:00-14:00, 15:00-18:00, 20:00-23:00
3 очередь: 12:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00, 23:00-24:00
4 очередь: 14:00-16:00, 18:00-21:00, 22:00-24:00
5 очередь: 14:00-17:00, 18:00-20:00, 21:00-24:00
6 очередь: 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00
На странице "Львовоблэнерго" сообщается лишь о том, что с утра во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением.
Эта область перешла с аварийных отключений на почасовые графики с 12:00. С 15:00 была команда на одновременное отключение четырех очередей, поэтому 3 и 4 очереди снова отключали до 16:00, объяснили в "Николаевоблэнерго".
С 16:00 отключали 1 и 2 очереди. Планировалось, что 5 и 6 очереди остаются отключенными до 18:00, однако уже в 16:45 сообщили об отмене графиков.
В области до сих пор действуют аварийные отключения, сроки неизвестны. За обновлениями можно следить на странице ДТЭК "Одесские электросети".
С 13:00 отменены превентивные отключения и аварийные графики в полном объеме для всех десяти очередей. Вместо этого применяется график почасовых отключений, сообщает "Полтаваоблэнерго".
С 14:30 до 24:00 одновременно отключают по три очереди. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Завтра "Полтаваоблэнерго" планирует применять график почасового отключения. Информация о длительности перерывов в электроснабжении будет размещена дополнительно после доведения лимитов от "Укрэнерго".
На 15:00 частично обесточены объекты во всех районах. Самая сложная ситуация в Ровно и Ровенском районе. Ориентировочное время восстановления - до 18:00, сообщает местный облэнерго.
По данным "Сумыоблэнерго", на территории области действуют графики почасовых отключений. Применяются они в объеме четырех очередей.
Фото: графики отключений в Сумской области
На странице "Тернопольоблэнерго" последняя информация за вчера, когда графики почасовых отключений на 26 августа не прогнозировались.
Со второй половины дня аварийные отключения заменены на почасовые графики. За развитием ситуации рекомендуют следить на Telegram-канале "Харьковоблэнерго".
Фото: график в Харьковской области до 30 августа (t.me/kharkivenergy)
В Херсонской области энергетики работают над восстановлением электроснабжения ряда населенных пунктов: Нововознесенское, Большая Александровка, Любимовка, Степное, Новорайск, Малая Шестерня, Любимовка, Малая Александровка, Херсон, Белозерка.
Об аварийных или почасовых отключениях "Херсоноблэнерго" не сообщает.
По данным "Хмельницкоблэнерго", есть обесточивание в областном центре, Хмельницкой территориальной общине и в Хмельницком районе.
Относительно восстановления работы продолжаются. По словам главы областной военной администрации Сергея Тюрина, абонентов в Хмельницком и Хмельницком районе запитают ориентировочно с 19:00.
Как сообщает "Черкассыоблэнерго", с 15:00 действуют обновленные графики отключений. Света не будет в следующие часы:
15:00-16:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди
16:00-17:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди
17:00-18:00 - 1, 2, 3 и 4 очереди
18:00-19:00 - 1, 2, 3 и 4 очереди
19:00-20:00 - 5, 6, 1 и 2 очереди
20:00-21:00 - 5, 6, 1 и 2 очереди
21:00-22:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди
22:00-23:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди
23:00-24:00 - 1, 2, 3 и 4 очереди
Список адресов, которые обесточиваются по очередям, можно просмотреть по ссылке.
Графики почасовых отключений действуют с 11:00. Но с 14:25 объемы отключений увеличены, применяются по четыре очереди, отметили в "Черниговоблэнерго".
Обновленный график на сегодня:
15:00-18:00 - 1, 3, 5, 6 очереди
18:00-21:00 - 2, 3, 4, 6 очереди;
21:00-24:00 - 1, 2, 4, 5 очереди
Несмотря на масштабный удар по украинской энергетике, об аварийных отключениях или графиках в Черновицкой области не сообщалось. Как отметили в "Черновцыоблэнерго", если будут изменения, то о них проинформируют на официальных каналах.
При подготовке материала использовались: данные местных облэнерго, сообщения областных военных администраций и региональных СМИ.
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