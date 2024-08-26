Где в Украине нет света и как действуют новые графики отключений: ситуация по областям

Самая сложная ситуация в магистральных сетях Украины, где наблюдаются массовые повреждения. Без света остается почти миллион жителей Днепра, около 700 тысяч жителей Киева, есть отключение электроэнергии в Сумской, Полтавской и других областях.

Там, где ситуация наиболее критичная, действуют аварийные отключения, которые перейдут в графики почасовых отключений.

Киев

Из-за массированной атаки в столице действуют экстренные отключения света. На это время почасовые графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.

Как сообщили в ДТЭК "Киевские электросети", сроки экстренных отключений неизвестны. Киевлянам советуют следить за информацией на официальных страницах в социальных сетях.

Киевская область

Такая же ситуация в Киевской области. За обновлением можно следить на странице ДТЭК "Киевские региональные электросети" в Facebook.

Винницкая область

С утра в области начались отключения из-за отсутствия напряжения в сети. Ко второй половине дня были запитаны все населенные пункты, и по состоянию на данный момент запитаны все потребители, сообщили в "Винницаоблэнерго".

Тем временем местные СМИ сообщили об изменении графиков почасовых отключений с 26 августа. И публикуют обновленные графики до 8 сентября.

Фото: графики отключений с 26 августа до 8 сентября

Волынская область

Здесь действуют аварийные отключения. По данным местного облэнерго, частично без света Луцк, Ковель, Луцкий, Ковельский, Камень-Каширский районы. Ориентировочное время восстановления - до 17:00.

Днепропетровская область

В регионе действуют экстренные отключения не по графику. Сроки экстренных отключений неизвестны. За обновлениями можно следить на странице ДТЭК "Днепровские электросети" в Facebook.

Донецкая область

Аналогичная ситуация в Донецкой области. За обновлением информации можно следить на странице ДТЭК "Донецкие электросети".

Житомирская область

По данным "Житомироблэнерго", по всей области действуют аварийные отключения.

Закарпатская область

Здесь сегодня не будут действовать графики почасовых отключений, сообщили в "Закарпатьеоблэнерго".

Запорожская область

В Запорожской области с 15:00 до 24:00 вводятся графики почасовых отключений, сообщили в местном облэнерго.

До отдельного указания "Укрэнерго" будут отключены четыре очереди одновременно:

15:00-18:00 - выключаются очереди 1, 2, 4, 5

18:00-21:00 - выключаются очереди 2, 3, 5, 6

21:00-24:00 - выключаются очереди 1, 3, 4, 6

Жителей области, у кого есть свет, несмотря на графики, просят потреблять электроэнергию экономно и ответственно, чтобы уменьшить период отключений.

Ивано-Франковская область

По состоянию на вечер все сети области под напряжением. Но после утреннего обстрела есть вероятность, что введут графики ограничений мощности или графики отключений, говорится в сообщении "Прикарпатьеоблэнерго".

Кировоградская область

С 15:00 до 24:00 в регионе действуют четыре очереди почасовых отключений. "Кировоградоблэнерго" публикует графики на сегодня:

1 очередь: 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00

2 очередь: 12:00-14:00, 15:00-18:00, 20:00-23:00

3 очередь: 12:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00, 23:00-24:00

4 очередь: 14:00-16:00, 18:00-21:00, 22:00-24:00

5 очередь: 14:00-17:00, 18:00-20:00, 21:00-24:00

6 очередь: 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00

Львовская область

На странице "Львовоблэнерго" сообщается лишь о том, что с утра во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением.

Николаевская область

Эта область перешла с аварийных отключений на почасовые графики с 12:00. С 15:00 была команда на одновременное отключение четырех очередей, поэтому 3 и 4 очереди снова отключали до 16:00, объяснили в "Николаевоблэнерго".

С 16:00 отключали 1 и 2 очереди. Планировалось, что 5 и 6 очереди остаются отключенными до 18:00, однако уже в 16:45 сообщили об отмене графиков.

Одесская область

В области до сих пор действуют аварийные отключения, сроки неизвестны. За обновлениями можно следить на странице ДТЭК "Одесские электросети".

Полтавская область

С 13:00 отменены превентивные отключения и аварийные графики в полном объеме для всех десяти очередей. Вместо этого применяется график почасовых отключений, сообщает "Полтаваоблэнерго".

С 14:30 до 24:00 одновременно отключают по три очереди. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Завтра "Полтаваоблэнерго" планирует применять график почасового отключения. Информация о длительности перерывов в электроснабжении будет размещена дополнительно после доведения лимитов от "Укрэнерго".

Ровенская область

На 15:00 частично обесточены объекты во всех районах. Самая сложная ситуация в Ровно и Ровенском районе. Ориентировочное время восстановления - до 18:00, сообщает местный облэнерго.

Сумская область

По данным "Сумыоблэнерго", на территории области действуют графики почасовых отключений. Применяются они в объеме четырех очередей.

Фото: графики отключений в Сумской области

Тернопольская область

На странице "Тернопольоблэнерго" последняя информация за вчера, когда графики почасовых отключений на 26 августа не прогнозировались.

Харьковская область

Со второй половины дня аварийные отключения заменены на почасовые графики. За развитием ситуации рекомендуют следить на Telegram-канале "Харьковоблэнерго".

Фото: график в Харьковской области до 30 августа (t.me/kharkivenergy)

Херсонская область

В Херсонской области энергетики работают над восстановлением электроснабжения ряда населенных пунктов: Нововознесенское, Большая Александровка, Любимовка, Степное, Новорайск, Малая Шестерня, Любимовка, Малая Александровка, Херсон, Белозерка.

Об аварийных или почасовых отключениях "Херсоноблэнерго" не сообщает.

Хмельницкая область

По данным "Хмельницкоблэнерго", есть обесточивание в областном центре, Хмельницкой территориальной общине и в Хмельницком районе.

Относительно восстановления работы продолжаются. По словам главы областной военной администрации Сергея Тюрина, абонентов в Хмельницком и Хмельницком районе запитают ориентировочно с 19:00.

Черкасская область

Как сообщает "Черкассыоблэнерго", с 15:00 действуют обновленные графики отключений. Света не будет в следующие часы:

15:00-16:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди

16:00-17:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди

17:00-18:00 - 1, 2, 3 и 4 очереди

18:00-19:00 - 1, 2, 3 и 4 очереди

19:00-20:00 - 5, 6, 1 и 2 очереди

20:00-21:00 - 5, 6, 1 и 2 очереди

21:00-22:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди

22:00-23:00 - 3, 4, 5 и 6 очереди

23:00-24:00 - 1, 2, 3 и 4 очереди

Список адресов, которые обесточиваются по очередям, можно просмотреть по ссылке.

Черниговская область

Графики почасовых отключений действуют с 11:00. Но с 14:25 объемы отключений увеличены, применяются по четыре очереди, отметили в "Черниговоблэнерго".

Обновленный график на сегодня:

15:00-18:00 - 1, 3, 5, 6 очереди

18:00-21:00 - 2, 3, 4, 6 очереди;

21:00-24:00 - 1, 2, 4, 5 очереди

Черновицкая область

Несмотря на масштабный удар по украинской энергетике, об аварийных отключениях или графиках в Черновицкой области не сообщалось. Как отметили в "Черновцыоблэнерго", если будут изменения, то о них проинформируют на официальных каналах.

При подготовке материала использовались: данные местных облэнерго, сообщения областных военных администраций и региональных СМИ.