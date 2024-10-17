Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: дані по областях

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію на 1 жовтня 2024 року. Загалом в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5852 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві – 7 971 гривня. Далі йдуть Рівненська (7 277 гривень), Донецька (7 159 гривень), Луганська (6 716 гривень) та Дніпропетровська області (6 435 гривень).

Розмір пенсії станом на 1 жовтня 2024 року

Регіон сума, грн % від середнього по Україні Україна 5 851,86 100 м. Київ 7 971,08 136 Рівненська 7 276,89 124 Донецька 7 158,87 122 Луганська 6 715,75 115 Дніпропетровська 6 435,19 110 Київська 6 083,88 104 Запорізька 6 058,59 104 Житомирська 5 966,33 102 Харківська 5 791,25 99 Полтавська 5 675,80 97 Одеська 5 596,63 96 Миколаївська 5 516,57 94 Волинська 5 424,10 93 Чернігівська 5 375,39 92 Львівська 5 273,24 90 Сумська 5 269,37 90 Кіровоградська 5 202,28 89 Черкаська 5 098,27 87 Вінницька 4 994,09 85 Івано-Франківська 4 962,30 85 Хмельницька 4 958,17 85 Херсонська 4 954,65 85 Закарпатська 4 697,98 80 Чернівецька 4 664,48 80 Тернопільська 4 460,50 76

Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 461 гривня), Чернівецькій (4 664 гривні) та Закарпатській (4 698 гривень) областях.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 грн або на 8,7%.

Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.