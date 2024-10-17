Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: данные по областям
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 октября в 2024 года. Всего в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 852 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 971 гривна. Далее идут Ровенская (7 277 гривен), Донецкая (7 159 гривен), Луганская (6 716 гривен) и Днепропетровская области (6 435 гривен).
Размер пенсии на 1 октября 2024 года
|Регион
|сумма, грн
|% от среднего по Украине
|Украина
|5 851,86
|100
|г. Киев
|7 971,08
|136
|Ровенская
|7 276,89
|124
|Донецкая
|7 158,87
|122
|Луганская
|6 715,75
|115
|Днепропетровская
|6 435,19
|110
|Киевская
|6 083,88
|104
|Запорожская
|6 058,59
|104
|Житомирская
|5 966,33
|102
|Харьковская
|5 791,25
|99
|Полтавская
|5 675,80
|97
|Одесская
|5 596,63
|96
|Николаевская
|5 516,57
|94
|Волынская
|5 424,10
|93
|Черниговская
|5 375,39
|92
|Львовская
|5 273,24
|90
|Сумская
|5 269,37
|90
|Кировоградская
|5 202,28
|89
|Черкасская
|5 098,27
|87
|Винницкая
|4 994,09
|85
|Ивано-Франковская
|4 962,30
|85
|Хмельницкая
|4 958,17
|85
|Херсонская
|4 954,65
|85
|Закарпатская
|4 697,98
|80
|Черновицкая
|4 664,48
|80
|Тернопольская
|4 460,50
|76
Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 461 гривна), Черновицкой (4 664 гривны) и Закарпатской (4 698 гривен) областях.
Пенсии в Украине
Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 гривен или на 8,7%.
Число пенсионеров с начала года сократилось на 173 944 человека до 10 342 593.
Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 313 274 украинца. Это составляет 12,7% от общего числа пенсионеров.