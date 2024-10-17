Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: данные по областям

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 октября в 2024 года. Всего в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 852 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 971 гривна. Далее идут Ровенская (7 277 гривен), Донецкая (7 159 гривен), Луганская (6 716 гривен) и Днепропетровская области (6 435 гривен).

Размер пенсии на 1 октября 2024 года

Регион сумма, грн % от среднего по Украине Украина 5 851,86 100 г. Киев 7 971,08 136 Ровенская 7 276,89 124 Донецкая 7 158,87 122 Луганская 6 715,75 115 Днепропетровская 6 435,19 110 Киевская 6 083,88 104 Запорожская 6 058,59 104 Житомирская 5 966,33 102 Харьковская 5 791,25 99 Полтавская 5 675,80 97 Одесская 5 596,63 96 Николаевская 5 516,57 94 Волынская 5 424,10 93 Черниговская 5 375,39 92 Львовская 5 273,24 90 Сумская 5 269,37 90 Кировоградская 5 202,28 89 Черкасская 5 098,27 87 Винницкая 4 994,09 85 Ивано-Франковская 4 962,30 85 Хмельницкая 4 958,17 85 Херсонская 4 954,65 85 Закарпатская 4 697,98 80 Черновицкая 4 664,48 80 Тернопольская 4 460,50 76

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 461 гривна), Черновицкой (4 664 гривны) и Закарпатской (4 698 гривен) областях.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 гривен или на 8,7%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 173 944 человека до 10 342 593.