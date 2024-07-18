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Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: свіжі дані ПФУ

Україна, Четвер 18 липня 2024 18:30
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Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: свіжі дані ПФУ Фото: пенсіонери в Києві отримують 7,9 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 липня 2024 року. Загалом в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 817 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 940 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 255 гривень), Донецька (7 138 гривень), Луганська (6 679 гривень) та Дніпропетровська області (6 402 гривні).

Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: свіжі дані ПФУ

Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 436 гривень), Чернівецькій (4 639 гривень) та Закарпатській (4 667 гривень) областях.

Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: свіжі дані ПФУ

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2024 року становив 5 816,62 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 431,37 гривень або на 8,0%.

Кількість пенсіонерів за півроку скоротилася на 252 815 осіб до 10 263 722.

Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 281 468 українців. Це становить 12,5% від загальної кількості пенсіонерів.

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