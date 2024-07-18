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Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: свежие данные ПФУ

Украина, Четверг 18 июля 2024 18:30
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Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: свежие данные ПФУ Фото: пенсионеры в Киеве получают 7,9 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 июля 2024 года. Всего в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 817 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве – 7 940 гривен. Далее следуют Ровенская (7 255 гривен), Донецкая (7 138 гривен), Луганская (6 679 гривен) и Днепропетровская области (6 402 гривны).

Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: свежие данные ПФУ

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 436 гривен), Черновицкой (4 639 гривен) и Закарпатской (4 667 гривен) областях.

Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: свежие данные ПФУ

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2024 составил 5 816,62 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 гривен или на 8,0%.

Число пенсионеров за полгода сократилось на 252 815 человек до 10 263 722.

Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 281 468 украинцев. Это составляет 12,5% от общего количества пенсионеров.

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