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Де в Україні найвищі пенсії: ПФУ оприлюднив свіжі дані

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Україна, П'ятниця 14 квітня 2023 10:51
Де в Україні найвищі пенсії: ПФУ оприлюднив свіжі дані Фото: пенсіонери в Києві отримують 7,1 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 квітня 2023 року. Загалом в Україні налічується 10,7 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 238 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 129 гривень. Далі йдуть Донецька (6 560 гривень), Луганська (6049 гривень) та Дніпропетровська області (5 804 гривень).

Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 998 гривень), Закарпатській (4 164 гривень) та Чернівецькій (4 182 гривень) областях.

Де в Україні найвищі пенсії: ПФУ оприлюднив свіжі дані

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2023 року становив 4622,59 гривень. За 2022 рік пенсії зросли на 631,06 гривень або на 15,8%.

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