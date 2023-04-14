Де в Україні найвищі пенсії: ПФУ оприлюднив свіжі дані

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 квітня 2023 року. Загалом в Україні налічується 10,7 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 238 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 129 гривень. Далі йдуть Донецька (6 560 гривень), Луганська (6049 гривень) та Дніпропетровська області (5 804 гривень). Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 998 гривень), Закарпатській (4 164 гривень) та Чернівецькій (4 182 гривень) областях.