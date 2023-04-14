Где в Украине самые высокие пенсии: ПФУ обнародовал свежие данные

Фото: пенсионеры в Киеве получают 7,1 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 апреля 2023 года. Всего в Украине насчитывается 10,7 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 238 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 129 гривен. Далее идут Донецкая (6 560 гривен), Луганская (6 049 гривен) и Днепропетровская области (5 804 гривен). Самые низкие пенсии в Тернопольской (3 998 гривен), Закарпатской (4 164 гривен) и Черновицкой (4 182 гривен) областях.