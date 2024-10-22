Де в Україні найдорожче житло: названі топ-5 міст

Ціни на квартири в Україні продовжують зростати. За останні півроку вартість житла у більшості регіонів виросла як на первинному, так і на вторинному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Ціни на новобудови в Україні продовжують зростати. Найвищу вартість квадратного метра зафіксовано у Львові – 56 тисяч гривень, що на 5% більше, ніж півроку тому.
На другому місці опинився Київ, де середня ціна за квадратний метр зросла на 8% і зараз становить 53 тисячі гривень.
Третє місце займає Ужгород із ціною 48 тисяч гривень за квадратний метр, що на 11% більше, ніж півроку тому.
Четверте місце посідає Дніпро, де вартість квадратного метра у новобудовах зросла на 6% і становить 45 тисяч гривень.
П’яту позицію розділили Вінниця та Кропивницький. У Вінниці середня ціна за квадратний метр піднялася на 9% і зараз становить 41 тисячу гривень, тоді як у Кропивницькому ціни знизилися на 6%, досягнувши тієї ж позначки в 41 тисячу гривень.
Середні ціни за 1 кв. м у новобудовах у різних регіонах України (дані - ЛУН)
Найдорожчі однокімнатні квартири в Україні продають у Львові, де середня вартість квадратного метра становить 65 тисяч гривень. За останні півроку ціни піднялися на 5%.
На другому місці – Київ, де середня ціна знизилася на 6% і зараз становить 60 тисяч гривень за квадратний метр.
Третє місце займає Ужгород, де вартість квадратного метра зросла на 4% і досягла 55 тисяч гривень.
Чернівці посіли четверте місце з ціною 48 тисяч гривень за квадратний метр у однокімнатних квартирах на вторинному ринку.
Замикає п’ятірку Вінниця, де ціни впали на 1% і зараз становлять 45 тисяч гривень за квадратний метр.
Середні ціни за 1 кв. м на вторинному ринку у різних регіонах України (дані - ЛУН)
Раніше РБК-Україна розповідало, що програма кредитування єОселя сприяє активізації продажу житла в новобудовах Києва. Незважаючи на воєнний час і уповільнення ринку, вигідні умови кредиту підтримують стабільний попит на нові квартири.
Нагадаємо, що у жовтні середня вартість 1 кв. м нерухомості в Києві становить 1500 доларів. Найдорожчим залишається Печерський район, де ціна сягає 2380 доларів за квадратний метр, а найдешевшим є Деснянський район, де "квадрат" коштує 1040 доларів. РБК-Україна писало, як виглядають найдешевші квартири у столиці.
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