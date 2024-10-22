Де в Україні найдорожче житло: названі топ-5 міст

Вартість житла у новобудовах

Ціни на новобудови в Україні продовжують зростати. Найвищу вартість квадратного метра зафіксовано у Львові – 56 тисяч гривень, що на 5% більше, ніж півроку тому.

На другому місці опинився Київ, де середня ціна за квадратний метр зросла на 8% і зараз становить 53 тисячі гривень.

Третє місце займає Ужгород із ціною 48 тисяч гривень за квадратний метр, що на 11% більше, ніж півроку тому.

Четверте місце посідає Дніпро, де вартість квадратного метра у новобудовах зросла на 6% і становить 45 тисяч гривень.

П’яту позицію розділили Вінниця та Кропивницький. У Вінниці середня ціна за квадратний метр піднялася на 9% і зараз становить 41 тисячу гривень, тоді як у Кропивницькому ціни знизилися на 6%, досягнувши тієї ж позначки в 41 тисячу гривень.

Середні ціни за 1 кв. м у новобудовах у різних регіонах України (дані - ЛУН)

Вартість житла на вторинному ринку

Найдорожчі однокімнатні квартири в Україні продають у Львові, де середня вартість квадратного метра становить 65 тисяч гривень. За останні півроку ціни піднялися на 5%.

На другому місці – Київ, де середня ціна знизилася на 6% і зараз становить 60 тисяч гривень за квадратний метр.

Третє місце займає Ужгород, де вартість квадратного метра зросла на 4% і досягла 55 тисяч гривень.

Чернівці посіли четверте місце з ціною 48 тисяч гривень за квадратний метр у однокімнатних квартирах на вторинному ринку.

Замикає п’ятірку Вінниця, де ціни впали на 1% і зараз становлять 45 тисяч гривень за квадратний метр.

Середні ціни за 1 кв. м на вторинному ринку у різних регіонах України (дані - ЛУН)