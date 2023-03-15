Де в Україні найдорожча оренда житла і як за рік змінилися ціни: дані Держстату

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у лютому 2023 року залишила 5989 гривень. За рік ціна зросла на 37,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда подорожчала втричі до 13 123 гривень. Львівщина залишилася на другому місці. Вартість оренди за рік зросла вдвічі до 10 996 гривень. У Києві оренда подешевшала ще на 13,3% до 7 384 гривень. Місто опустилося з першого на третє місце за вартістю. Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 905 гривень), Запорізькій (2 783 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.