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Де в Україні найдорожча оренда житла і як за рік змінилися ціни: дані Держстату

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Україна, Середа 15 березня 2023 13:22
Де в Україні найдорожча оренда житла і як за рік змінилися ціни: дані Держстату Фото: у Закарпатській області найдорожче житло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у лютому 2023 року залишила 5989 гривень. За рік ціна зросла на 37,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда подорожчала втричі до 13 123 гривень.

Львівщина залишилася на другому місці. Вартість оренди за рік зросла вдвічі до 10 996 гривень.

У Києві оренда подешевшала ще на 13,3% до 7 384 гривень. Місто опустилося з першого на третє місце за вартістю.

Де в Україні найдорожча оренда житла і як за рік змінилися ціни: дані Держстату

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 905 гривень), Запорізькій (2 783 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до 3903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.

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