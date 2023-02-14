Де в Україні найдорожча оренда житла: дані Держстату на початок 2023 року

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за січень 2022 року по Україні зросла на 5,2% з 5699 до 5994 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда подорожчала у 1,5 рази до 13 123 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства, на друге місце опустилася Львівська область, де вартість оренди за місяць зросла лише на 0,2% до 10 996 гривень.

У Києві оренда подешевшала ще на 2,6% до 7 438 гривень. Місто знаходиться на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 905 гривень), Запорізькій (2 862 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.