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Де в Україні найдорожча оренда житла: дані Держстату на початок 2023 року

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 12:41
Де в Україні найдорожча оренда житла: дані Держстату на початок 2023 року Фото: Закарпаття вийшло на перше місце за вартістю житла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за січень 2022 року по Україні зросла на 5,2% з 5699 до 5994 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда подорожчала у 1,5 рази до 13 123 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

За даними статистичного відомства, на друге місце опустилася Львівська область, де вартість оренди за місяць зросла лише на 0,2% до 10 996 гривень.

У Києві оренда подешевшала ще на 2,6% до 7 438 гривень. Місто знаходиться на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 905 гривень), Запорізькій (2 862 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.

Де в Україні найдорожча оренда житла: дані Держстату на початок 2023 року

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до 3903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.

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