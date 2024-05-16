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Де в Україні найбільше пенсіонерів та як вони отримують гроші

Фото: найчастіше пенсіонери отримують гроші в банках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Загальна чисельність пенсіонерів в Україні на 1 травня 2024 року становила 10,159 млн осіб, що на 4 тисячі більше, ніж місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,082 млн осіб. Інші 2,077 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Рейтинг банків

Частка ПриватБанку становить 58,7%. У цьому держбанку одержують гроші 4 744,0 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (30,8%, пенсії одержують 2 487,3 млн осіб).

Частка ПриватБанку поступово зростає, частка Ощадбанку - знижується.

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 311,4 тисячі осіб (3,8%). В інших банках отримують гроші 539,6 тисячі осіб (6,7%).

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-квітень 2024 року становила 196,8 млрд гривень, що на 13,8 % більше, ніж у 2023 році (173 млрд гривень).

Де найбільше пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було у Дніпропетровській області 870,4 тисяч осіб. Крім того, у Києві 731,1 пенсіонерів, у Харківській області - 694,1 тисяч осіб.

Нагадаємо, за даними ПФУ, за перші три місяці 2024 року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 362 тисячі до 10,155 млн осіб. Середня пенсія зросла на а 9,6% до 5 743 гривень.

Найвищу пенсію в Україні отримували в Києві - 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень) та Донецька (7 017 гривень) області.

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