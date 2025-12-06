UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Де та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні: список по областях

Ілюстративне фото: в Україні сьогодні знову діють графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 6 грудня, в Україні продовжать діяти графіки відключень електроенергії. Протягом доби одночасно вимикатимуть від 2,5 до 3 черг споживачів.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Інформація від "Укренерго"

За інформацією компанії, сьогодні в Україні діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Варто зазначити, що внаслідок ворожої атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.  

Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Графіки відключень у Києві

У ДТЕК поінформували, що вимикатимуть завтра світло в столиці за таким принципом:

  • 1.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 14:00 до 18:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 14:00 до 18:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 14:00 до 18:30;
  • 2.2 черга - світла не буде з 14:00 до 18:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 18:30 до 21:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 18:30 до 21:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 07:00 до 10:30 та з 18:30 до 20:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 09:00 до 10:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:00.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 6 грудня (t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Київській області

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Графіки відключень на 6 грудня у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Графіки відключень на 6 грудня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень в Одеській області

Згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Графіки відключень на 6 грудня в Одеській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключень у Волинській області

Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:

Уточнюється, що час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.

Графіки відключень на 6 грудня у Волинській області (інфографіка: energy.volyn.ua)

Графіки відключень у Житомирській області

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Графіки відключень на 6 грудня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Графіки відключень у Закарпатській області

Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.

Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:

Графіки відключень на 6 грудня у Закарпатській області (інфографіка: zakarpat.energy)

Графіки відключень у Запорізькій області

Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:

  • черга 1.1: 05:30 – 10:30;
  • черга 1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • черга 2.1: 10:30 – 15:30;
  • черга 2.2: 10:30 – 15:30;
  • черга 3.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • черга 3.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 19:30;
  • черга 4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30;
  • черга 4.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 23:30;
  • черга 5.1: 08:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • черга 5.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • черга 6.1: 19:30 – 24:00;
  • черга 6.2: 13:30 – 15:30, 19:30 – 22:30.

Графіки відключень у Львівській області

Згідно з даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").

Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.

Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";

Графіки відключень на 6 грудня у Львівській області (інфографіка: poweron.loe.lviv.ua)

Графіки відключень в Івано-Франківській області

Згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися свій графік вимкнень в Івано-Франківській області можна:

Графіки відключень на 6 грудня в Івано-Франківській області (інфографіка: oe.if.ua)

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графіки відключень на 6 грудня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

Графіки відключень у Миколаївській області

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 6 грудня 2025 року в області:

  • з 06:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
  • з 07:00 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
  • з 09:00 по 14:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
  • з 14:00 по 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.
  • з 19:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
  • з 22:00 по 23:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
  • з 23:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

Графіки відключень у Рівненській області

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

  • на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
  • в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
  • у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
  • у Telegram;
  • у Facebook.

Графіки відключень на 6 грудня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)

Графіки відключень у Тернопільській області

Згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:

  • на офіційному сайті (у розділі "Перерви в електропостачанні");
  • у Facebook.

Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:

Графіки відключень на 6 грудня у Тернопільській області (інфографіка: toe.com.ua)

Графіки відключень у Харківській області

Згідно з даними АТ "Харківобленерго", із переліком адрес за чергами відключень, можна ознайомитись за посиланням.

Крім того, знайти актуальну інформацію щодо відключень можна:

Сьогодні - застосовуватимуться одночасно від 2 до 3,5 черг відключень.

Графіки відключень у Хмельницькій області

Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:

Графіки відключень у Чернівецькій області

Згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", дізнатись інформацію щодо актуальних графіків погодинних відключень можна:

Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).

Графіки відключень на 6 грудня у Чернівецькій області (інфографіка: oblenergo.cv.ua)

Графіки відключень у Чернігівській області

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Графіки відключень на 6 грудня у Чернігівській області (інфографіка: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

