Де та як сьогодні в Україні вимикають світло: список областей та графіків

"Укренерго"

В "Укренерго" пояснили, що обмеження пов’язані з наслідками масованих атак РФ на енергосистему. Кількість задіяних черг не уточнюється, а ситуація може змінюватися. Актуальну інформацію щодо відключень радять перевіряти на ресурсах обленерго.

Київ

Сьогодні світло у столиці відключатимуть наступним чином:

Підгрупа 1.1 відключення - з 08:00 до 12:00, та з 16:00 до 20:00;

Підгрупа 1.2 відключення - з 05:00 до 09:00, та з 15:30 до 22:00;

Підгрупа 2.1 відключення - з 05:00 до 09:00, та з 15:30 до 19:30;

Підгрупа 2.2 відключення - з 05:00 до 10:30, та з 15:30 до 19:30;

Підгрупа 3.1 відключення - з 10:30 до 15:30, та з з 19:00 до 22:30;

Підгрупа 3.2 відключення - з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30, та з 19:00 до 22:30;

Підгрупа 4.1 відключення - з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30, та з 19:00 до 22:30;

Підгрупа 4.2 відключення - з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30, та з 19:00 до 22:30;

Підгрупа 5.1 відключення - з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 16:00, та з 22:30 до 24:00;

Підгрупа 5.2 відключення - з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 16:00, та з 22:30 до 24:00;

Підгрупа 6.1 відключення - з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00, та з 22:30 до 24:00;

Підгрупа 6.2 відключення - з 06:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00, та з 22:30 до 24:00.

Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

У ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення відбуватимуться за таким графіком:

У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії.

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

1.1 черга: з 04:30 до 08:00, з 11:30 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;

1.2 черга: з 01:30 до 08:00, з 11:30 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;

2.1 черга: з 01:30 до 08:00, з 11:30 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;

2.2 черга: з 01:30 до 04:30, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;

3.1 черга: з 01:30 до 04:30, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;

3.2 черга: з 01:30 до 04:30, з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 18:00;

4.1 черга: з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;

4.2 черги: з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 18:30;

5.1 черга: з 00:00 до 01:30, з 04:30 до 11:30, з 15:00 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;

5.2 черга: з 00:00 до 01:30, з 04:30 до 08:00, з 10:00 до 11:30, з 15:00 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;

6.1 черга: з 00:00 до 01:30, з 07:00 до 08:00 та з 11:30 до 18:30;

6.2 черга: з 00:00 до 01:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00.

У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити у Telegram-каналі.

Харківська область

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 черга - 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30;

1.2 черга - 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30;

2.1 черга - 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30;

2.2 черга - 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30;

3.1 черга - 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00;

3.2 черга - 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00;

4.1 черга - 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00;

4.2 черга - 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00;

5.1 черга - 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00;

5.2 черга - 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00;

6.1 черга - 05:00-08:30; 12:00-19:00;

6.2 черга - 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00.

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

1.2 черга: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

3.1 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

5.1 черга: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2 черга: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.

Кіровоградська область

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

Черга 1.1: 00-02, 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 1.2: 00-02, 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Про подальші зміни повідомлятимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Полтавська область

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Сумська область

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

1.1 черга 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;

1.2 черга 00:00 - 02:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;

2.1 черга 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00;

2.2 черга 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

3.1 черга 06:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;

3.2 черга 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;

4.1 черга 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

4.2 черга 00:00 - 02:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

5.1 черга 02:00 - 04:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

5.2 черга 02:00 - 04:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:00;

6.1 черга 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;

6.2 черга 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00.

Графіки погодинних відключень опубліковані на сайті "Черкасиобленерго". Вони мають шість черг. Ознайомитися можна у розділі "Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень" за посиланням.

Чернігівська область

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Житомирська область

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".