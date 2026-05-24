Де сьогодні очікувати сонячної погоди, а де - дощів із грозами: прогноз синоптиків

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. На південному сході країни, Харківщині, короткочасні дощі, вдень грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вдень 21-26°.



Фото: карта погоди в Україні на 24 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 23-25°.