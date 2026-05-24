Де сьогодні очікувати сонячної погоди, а де - дощів із грозами: прогноз синоптиків

07:00 24.05.2026 Нд
1 хв
У якому регіоні буде найтепліше?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 24 травня (Getty Images)

В Україні стогодні, 24 травня, буде сонячна погода, місцями прогріє до +26. Водночас у деяких регіонах очікуються дощі з грозами.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. На південному сході країни, Харківщині, короткочасні дощі, вдень грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вдень 21-26°.

Фото: карта погоди в Україні на 24 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 23-25°.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика УкрГМЦ Івана Семиліта, погода в Україні найближчим часом "гойдатиметься" - від сонця до грозових дощів.

24-25 травня вдень очікується +21...+26°С, проте вже 27 травня новий атмосферний фронт принесе дощі з грозами до більшості областей, а на півночі денна температура впаде до +15...+21°С.

