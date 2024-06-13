Де шукати роботу в Україні: ось які галузі з великою кількістю вакансій

Вторгнення Росії негативно вплинуло на український ринок праці, та попри це деякі сфери все одно залишаються найпопулярнішими серед шукачів роботи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження ринку праці за травень сайту з пошуку роботи Work.ua.
Напередодні літа всі інші галузі за кількістю вакансій випередила категорія "Сфера обслуговування" - 21 092. В інших царинах динаміка така:
Лідером за приростом вакансій стала категорія "Охорона, безпека" завдяки вакансіям у Силах оборони.
За даними аналітиків, значний приріст вакансій у травні був у категорії "Управління персоналом, HR". Зазвичай літній сезон є низьким для пошуку кандидатів, але дефіцит кадрів змушує компанії не зупиняти рекрутинг.
Традиційне для літнього сезону збільшення кількості вакансій у категоріях "Сфера обслуговування", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм", "Будівництво, архітектура".
Дослідження також показує, що дефіцит кадрів і кандидатів на ринку праці штовхає роботодавців до гнучкості та широти поглядів на ринок праці. Тому частіше почали пропонувати роботу ветеранам (+14%), людям з інвалідністю (+11%), пенсіонерам (+19%).
Кількість віддалених вакансій і пропозицій роботи, де вимагають знання англійської, у травні практично не змінилася.
У травні найбільший приріст вакансій був у Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій (+3%), Сумській і Київській (+2%) областях.
В Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях роботи стало більше лише на 1%. На Львівщині кількість вакансій скоротилася менш як на 1%.
Раніше ми повідомляли про те, що в Україні запустили сайт із пошуку вакансій в армії.
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