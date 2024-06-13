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Де шукати роботу в Україні: ось які галузі з великою кількістю вакансій

Які сфери роботи найбільш популярні в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Вторгнення Росії негативно вплинуло на український ринок праці, та попри це деякі сфери все одно залишаються найпопулярнішими серед шукачів роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження ринку праці за травень сайту з пошуку роботи Work.ua.

В яких сферах найбільше вакансій

Напередодні літа всі інші галузі за кількістю вакансій випередила категорія "Сфера обслуговування" - 21 092. В інших царинах динаміка така:

  • "Робочі спеціальності, виробництво" - 19 271 вакансія
  • "Продаж, закупівля" - 14 179 вакансій
  • "Роздрібна торгівля" - 13 628 вакансій
  • "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" - 11 903 вакансії
  • "Логістика, склад, ЗЕД" - 11 297 вакансій
  • "Адміністрація, керівництво середньої ланки" - 9 767 вакансій
  • "Транспорт, автобізнес" - 9 169 вакансій
  • "Медицина, фармацевтика" - 7 775 вакансій
  • "Бухгалтерія, аудит" - 7 710 вакансій

Лідером за приростом вакансій стала категорія "Охорона, безпека" завдяки вакансіям у Силах оборони.

За даними аналітиків, значний приріст вакансій у травні був у категорії "Управління персоналом, HR". Зазвичай літній сезон є низьким для пошуку кандидатів, але дефіцит кадрів змушує компанії не зупиняти рекрутинг.

Традиційне для літнього сезону збільшення кількості вакансій у категоріях "Сфера обслуговування", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм", "Будівництво, архітектура".

Дослідження також показує, що дефіцит кадрів і кандидатів на ринку праці штовхає роботодавців до гнучкості та широти поглядів на ринок праці. Тому частіше почали пропонувати роботу ветеранам (+14%), людям з інвалідністю (+11%), пенсіонерам (+19%).

Кількість віддалених вакансій і пропозицій роботи, де вимагають знання англійської, у травні практично не змінилася.

Кількість вакансій у регіонах

У травні найбільший приріст вакансій був у Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій (+3%), Сумській і Київській (+2%) областях.

В Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях роботи стало більше лише на 1%. На Львівщині кількість вакансій скоротилася менш як на 1%.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні запустили сайт із пошуку вакансій в армії.

Читайте також, в якій сфері в Україні можна найбільше заробляти.

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