Где все еще находятся российские корабли: ответ ВМС

Корабли Российской Федерации все еще находятся в Средиземном море. Они сопровождают грузы, которые транспортируют из сирийского порта Тартус.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас в Черном море корабли российского флота остаются в Новороссийске, и некоторые - в Крыму.

"По крайней мере, корабли находятся в море, движение есть. Движение в разные стороны - как заходы, так и движение в западную часть Средиземного моря, то есть там процессы продолжаются", - отметил спикер.

Плетенчук отметил, что в случае, если база в Тартусе будет закрыта для россиян, то у них есть определенная альтернатива в том регионе. Речь о "дружественных" режимах в Африке, ведь Сирия была для россиян базой обеспечения для их деятельности.

"У них там работают подразделения, которые ранее входили в состав так называемого "Вагнера" (ЧВК "Вагнер" - ред.). Они же никуда не делись - ни подразделения, ни интересы. Соответственно, их нужно обеспечивать", - констатировал Плетенчук.

Также известно, что сейчас логистика для россиян в том регионе значительно не изменится.

"Существенно для них изменилась ситуация, когда перекрыли Босфор (из-за войны в Украине - ред.). Когда проливы были закрыты Турцией для так называемого "сирийского экспресса", который был коротким логистическим путем из Новороссийска в Сирию и, соответственно, в Африку", - пояснил военный.

Плетенчук рассказал, что в Азово-Черноморском регионе, фактически все корабли базируются в Новороссийске. В оккупированном Крыму остаются единицы, которые нельзя назвать непосредственно боевой частью Черноморского флота РФ.

Заметим, что по данным британской разведки, после трех лет войны военно-морские возможности России в Черном море существенно ограничены из-за высокоэффективных украинских операций. Однако корабли способны наносить дальние удары ракетами.