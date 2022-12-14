Де підприємцям отримати кредит на купівлю генератора?

Перед українськими підприємцями постають все нові виклики. Окрім збереження бізнесу під час війни, черговим став – налагодити свою діяльність в умовах віялових відключень. Планувати робочі процеси при нестабільному електропостачанні стає дедалі складніше, а декілька годин «простою» обертаються втратою клієнтів та прибутку.

Швидко отримати гроші на будь-яку потребу бізнесу можна за допомогою нового онлайн-кредиту «всеБІЗНЕС» від банку ПУМБ, у тому числі й на таку актуальну для наших днів купівлю генераторів.

Кредит «всеБІЗНЕС» від ПУМБ - це швидка дистанційна позика без застави у розмірі до 500 тисяч грн терміном до двох років, оформити яку можна не витрачаючи свій час на відвідування відділень та збір документів – прямо у інтернет-банкінгу ПУМБ Digital Business.

Все, що потрібно мати – рахунок ФОП у ПУМБ, відкрити який можна дистанційно всього за 5 хвилин. Подача заявки на оформлення кредиту «всеБІЗНЕС» відбувається через особовий кабінет у інтернет-банкінгу. Після погодження та підписання онлайн-договору – кредитні кошти відразу зарахуються на поточний рахунок підприємця.

«Позика може бути використана на будь-які як поточні, так і нагальні потреби бізнесу. З кожним днем діяльність наших клієнтів все більше зазнає впливу від нестабільної подачі електроенергії. Саме тому потребою №1 серед підприємців, на яку спрямовуються кредитні кошти сьогодні, стало придбання генераторів, що допоможуть забезпечити безперебійну роботу бізнесу навіть за умов віялових відключень,» - зазначає Віктор Харковець, начальник управління розвитку кредитного бізнесу ПУМБ.

Так, за два місяці з початку кредитування фізичних осіб-підприємців ПУМБ вже профінансував перших 100 українських підприємців у рамках онлайн-кредиту «всеБІЗНЕС».