UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Де підприємцям отримати кредит на купівлю генератора?

 

Перед українськими підприємцями постають все нові виклики. Окрім збереження бізнесу під час війни, черговим став – налагодити свою діяльність в умовах віялових відключень. Планувати робочі процеси при нестабільному електропостачанні стає дедалі складніше, а декілька годин «простою» обертаються втратою клієнтів та прибутку.

Швидко отримати гроші на будь-яку потребу бізнесу можна за допомогою нового онлайн-кредиту «всеБІЗНЕС» від банку ПУМБ, у тому числі й на таку актуальну для наших днів купівлю генераторів.

Кредит «всеБІЗНЕС» від ПУМБ - це швидка дистанційна позика без застави у розмірі до 500 тисяч грн терміном до двох років, оформити яку можна не витрачаючи свій час на відвідування відділень та збір документів – прямо у інтернет-банкінгу ПУМБ Digital Business.

Все, що потрібно мати – рахунок ФОП у ПУМБ, відкрити який можна дистанційно всього за 5 хвилин. Подача заявки на оформлення кредиту «всеБІЗНЕС» відбувається через особовий кабінет у інтернет-банкінгу. Після погодження та підписання онлайн-договору – кредитні кошти відразу зарахуються на поточний рахунок підприємця.

«Позика може бути використана на будь-які як поточні, так і нагальні потреби бізнесу. З кожним днем діяльність наших клієнтів все більше зазнає впливу від нестабільної подачі електроенергії. Саме тому потребою №1 серед підприємців, на яку спрямовуються кредитні кошти сьогодні, стало придбання генераторів, що допоможуть забезпечити безперебійну роботу бізнесу навіть за умов віялових відключень,» - зазначає Віктор Харковець, начальник управління розвитку кредитного бізнесу ПУМБ.

Так, за два місяці з початку кредитування фізичних осіб-підприємців ПУМБ вже профінансував перших 100 українських підприємців у рамках онлайн-кредиту «всеБІЗНЕС».

Читайте РБК-Україна в Google News