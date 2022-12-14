Где предпринимателям получить кредит на покупку генератора?

Украинские предприниматели продолжают сталкиваться все с новыми и новыми вызовами. Кроме сохранения бизнеса во время войны – очередным стало наладить свою деятельность в условиях веерных отключений. Планировать рабочие процессы при нестабильном электроснабжении становится все сложнее, а несколько часов «простоя» оборачиваются потерей клиентов и прибыли.

Быстро получить деньги на любую потребность бизнеса можно с помощью нового онлайн-кредита «всеБІЗНЕС» от банка ПУМБ, в том числе и на столь актуальную для наших дней покупку генераторов.

Кредит «всеБІЗНЕС» от ПУМБ – это быстрый дистанционный заем без залога в размере до 500 тысяч грн сроком до двух лет, оформить который можно не тратя время на посещение отделений и сбор документов – прямо в интернет-банкинге ПУМБ Digital Business.

Все, что нужно иметь – счет ФЛП в ПУМБ, открыть который можно дистанционно всего за 5 минут. Подача заявки на оформление кредита «всеБІЗНЕС» происходит через личный кабинет в интернет-банкинге. После согласования и подписания онлайн-договора кредитные средства сразу зачислятся на текущий счет предпринимателя.

«Заем ​​может быть использован на любые как текущие, так и срочные нужды бизнеса. С каждым днем ​​деятельность наших клиентов все больше испытывает влияние нестабильной подачи электроэнергии. Именно поэтому потребностью №1 среди предпринимателей, на которую направляются кредитные средства сегодня, стало приобретение генераторов, которые помогут обеспечить бесперебойную работу бизнеса даже при веерных отключениях», - отмечает Виктор Харковец, начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ.

Так, за два месяца с начала кредитования физических лиц-предпринимателей ПУМБ уже профинансировал первых 100 украинских предпринимателей в рамках онлайн-кредита «всеБІЗНЕС».