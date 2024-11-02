Де отримати безоплатну реабілітацію амбулаторно: НСЗУ дала роз’яснення
Отримати безоплатну реабілітаційну допомогу в лікарні без госпіталізації може кожен українець. Це можна зробити незалежно від місця проживання та реєстрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.
Для того, щоб отримати реабілітацію громадянам потрібно обрати будь-який з 470 медзакладів країни, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".
Щоб отримати цю послугу, потрібно:
- мати електронне направлення на реабілітацію від сімейного або лікуючого лікаря, зокрема фізичної та реабілітаційної медицини;
- з е-направленням звернутись до медзакладу.
Варто зауважити, що знайти заклад, який безоплатно надає послуги з реабілітації амбулаторно, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або за допомогою електронної карти за посиланням.
А у випадку, якщо з вас вимагають оплатити послуги чи зробити благодійний внесок, потрібно подати звернення щодо порушення до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або на сайті НСЗУ за посиланням.
Про те, які є "дитячі" послуги у застосунку "Дія", можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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