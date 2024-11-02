Где получить бесплатную реабилитацию амбулаторно: НСЗУ дала разъяснения

Получить бесплатную реабилитационную помощь в больнице без госпитализации может каждый украинец. Это можно сделать вне зависимости от места жительства и регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

Для того чтобы получить реабилитацию гражданам нужно выбрать любое из 470 медучреждений страны, имеющих договор с НСЗУ по пакету "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

Чтобы получить эту услугу, необходимо:

иметь электронное направление на реабилитацию от семейного или лечащего врача, в частности, физической и реабилитационной медицины;

с е-направлением обратиться в медучреждение.

Следует заметить, что найти заведение, которое бесплатно предоставляет услуги по реабилитации амбулаторно, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77 или с помощью электронной карты по ссылке .