Де окупанти тримають великі сили на півдні: відповідь депутата Херсонської облради

Окупанти зосередили у Херсонській області, особливо на миколаївському напрямку, дуже багато сил, тому не фіксувалося таке стрімке просування ЗСУ, як у Харківській області.

Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

За його словами, село Осокорівка дуже довго залишалося "сірою зоною" і окупанти не хотіли звідти виходити.

"Якщо говорити про напрямок фронту, який з боку Миколаєва, то окупанти сконцентрували там шалено великі сили", - заявив Хлань.

Депутат також наголосив, що, попри пошкодження переправ та ускладнену логістику, ворогові вдалося сконцентрувати в регіоні велику кількість зброї та живої сили для того, щоб утримувати правий берег Дніпра.