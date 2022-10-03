Де окупанти тримають великі сили на півдні: відповідь депутата Херсонської облради
Окупанти зосередили у Херсонській області, особливо на миколаївському напрямку, дуже багато сил, тому не фіксувалося таке стрімке просування ЗСУ, як у Харківській області.
Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
За його словами, село Осокорівка дуже довго залишалося "сірою зоною" і окупанти не хотіли звідти виходити.
"Якщо говорити про напрямок фронту, який з боку Миколаєва, то окупанти сконцентрували там шалено великі сили", - заявив Хлань.
Депутат також наголосив, що, попри пошкодження переправ та ускладнену логістику, ворогові вдалося сконцентрувати в регіоні велику кількість зброї та живої сили для того, щоб утримувати правий берег Дніпра.
Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ підняли прапор України у селі Михайлівка на Херсонщині. Також учора в мережі з'явилося відео можливого входу ЗСУ до населеного пункту Золота Балка у Херсонській області. На відео український боєць тримає прапор України, проте конкретної прив'язки до місця непомітно.
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