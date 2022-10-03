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Где оккупанты держат крупные силы на юге: ответ депутата Херсонского облсовета

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Київ, Понедельник 03 октября 2022 18:21
Где оккупанты держат крупные силы на юге: ответ депутата Херсонского облсовета Фото: войска РФ в Херсонской области сконцентрировали крупные силы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты сосредоточили в Херсонской области, особенно на николаевском направлении, очень много сил, поэтому не фиксировалось такое стремительное продвижение ВСУ, как в Харьковской области.

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

По его словам, село Осокоровка очень долго оставалось "серой зоной" и оккупанты не хотели оттуда выходить.

"Если говорить о направлении фронта, которое со стороны Николаева, то оккупанты сконцентрировали там безумно большие силы", - заявил Хлань.

Депутат также подчеркнул, что, несмотря на повреждения переправ и усложненную логистику, врагу удалось сконцентрировать в регионе большое количество оружия и живой силы для того, чтобы удерживать правый берег Днепра.

Напомним, что сегодня ВСУ подняли флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области. Также вчера в сети появилось видео возможного входа ВСУ в населенный пункт Золотая Балка в Херсонской области. На видео украинский боец держит флаг Украины, впрочем, конкретной привязки к месту незаметно.

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