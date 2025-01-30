Де найвищі та найнижчі пенсії: дані по областях України

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію на 1 січня 2025 року. Загалом в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 789 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
Серед регіонів України найвищі пенсії в Києві - 8 018 гривень. Далі йдуть Донецька (7 168 гривень), Луганська (6 694 гривні), Дніпропетровська області (6 471 гривня) і Київська області (6 096 гривень).
|Розмір пенсії на 1 січня 2025 року
|(грн)
|Україна
|5 789,05
|м.Київ
|8 017,65
|Донецька
|7 168,22
|Луганська
|6 694,19
|Дніпропетровська
|6 471,11
|Київська
|6 095,90
|Запорізька
|6 080,40
|Харківська
|5 824,72
|Полтавська
|5 703,30
|Одеська
|5 628,23
|Миколаївська
|5 547,98
|Чернігівська
|5 377,66
|Житомирська
|5 339,43
|Львівська
|5 303,30
|Сумська
|5 299,81
|Кіровоградська
|5 234,81
|Рівненська
|5 159,85
|Черкаська
|5 126,71
|Волинська
|5 090,08
|Вінницька
|5 038,34
|Хмельницька
|4 996,15
|Івано-Франківська
|4 995,40
|Херсонська
|4 968,02
|Закарпатська
|4 727,14
|Чернівецька
|4 648,04
|Тернопільська
|4 484,69
Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 485 гривень), Чернівецькій (4 648 гривні) та Закарпатській (4 727 гривень) областях.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2025 року становив 5 789,05 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 403,8 гривень або на 7,5%.
Кількість пенсіонерів за рік скоротилася на 172 907 осіб до 10 343 630.
Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 261 712 українців. Це становить 12,2% від загальної кількості пенсіонерів.