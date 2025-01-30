Где самые высокие и самые низкие пенсии: данные по областям Украины

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 8 018 гривен. Далее идут Донецкая (7 168 гривен), Луганская (6 694 гривен), Днепропетровская области (6 471 гривна) и Киевская области (6 096 гривен).

Размер пенсии на 1 января 2025 года (грн) Украина 5 789,05 г.Киев 8 017,65 Донецкая 7 168,22 Луганская 6 694,19 Днепропетровская 6 471,11 Киевская 6 095,90 Запорожская 6 080,40 Харьковская 5 824,72 Полтавская 5 703,30 Одесская 5 628,23 Николаевская 5 547,98 Черниговская 5 377,66 Житомирская 5 339,43 Львовская 5 303,30 Сумская 5 299,81 Кировоградская 5 234,81 Ровенская 5 159,85 Черкасская 5 126,71 Волынская 5 090,08 Винницкая 5 038,34 Хмельницкая 4 996,15 Ивано-Франковская 4 995,40 Херсонская 4 968,02 Закарпатская 4 727,14 Черновицкая 4 648,04 Тернопольская 4 484,69

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 485 гривен), Черновицкой (4 648 гривны) и Закарпатской (4 727 гривен) областях.



Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 января 2025 года составил 5 789,05 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 403,8 гривен или на 7,5%.

Число пенсионеров за год сократилось на 172 907 человек до 10 343 630.

Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 261 712 украинцев. Это составляет 12,2% от общего числа пенсионеров