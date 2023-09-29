Де навчитись трейдингу та криптограмотності: підбірка безплатних ресурсів

Курс з криптограмотності у "Дії"

З лютого 2023 на платформі "Дія.Освіта" розпочалися лекції про історію біткоїна, основи блокчейну, смартконтракти, кібербезпеку, цифрові активи й ще безліч іншої корисної інформації. Усього учасники курсу отримають 100 годин теоретичної та практичної інформації з криптограмотності від лідерів індустрії.

Цей курс — один із кроків реалізації глобальної стратегії Мінцифри — познайомити українців з децентралізованими технологіями та до кінця 2030 року навчити половину населення користуватися цифровими активами.

Переваги:

Структурована базова інформація про цифрові активи та технологію блокчейн;

Залучення експертів з різних продуктів та екосистем;

Необмежена кількість учасників.

Недоліки:

Курс рекомендований користувачам, що зовсім не знайомі з цифровими активами;

Немає можливості дивитись лекції у довільному порядку.

Курс у сфері криптовалют та трейдингу від Cryptology

Основна мета цього безплатного курсу у сфері криптовалют та трейдингу максимально просто і зрозуміло транслювати інформацію, щоб якнайбільше людей змогли долучитися до криптоспільноти. На учасників курсу чекає 12 лекцій, Telegram-канал з усією інформацією курсу та навчальний бот.

Окрім того, проект проводить щотижневі відкриті стріми на профільні теми, публікує авторські відеоуроки, відкриті практичні лекції, проводить аналітику активів та розбір позицій.

Переваги:

Структурована інформація про криптовалюти;

Стріми на теми, повʼязані з криптоінвестиціями;

Методичні матеріали з трейдингу;

Розіграші подарунків серед учасників курсу.

Недоліки:

Доступ до курсу лише після реєстрації;

Фокус на трейдингу, без основ про історію криптовалют та теоретичні засади блокчейн-технологій.

WhiteBASE: trading

"WhiteBASE: trading" — серія навчальних відеоуроків, розроблена спеціалістами WhiteBIT, однієї з найбільших європейських криптобірж. Лекції українською мовою доступні усім охочим на YouTube-каналі компанії. Тож, переглянути їх можна у будь-який час. До того ж користувачі, що вже мають певний досвід з цифровими активами, можуть переглядати тільки цікаві їм матеріали. Після кожного блоку є тест для перевірки засвоєного матеріалу.

У відеоуроках можна дізнатися про те, як зробити перші кроки у світі криптовалют, що таке фʼючерсна та маржинальна торгівля, технічний, графічний і фундаментальний аналізи криптовалют та індикатори. Глядачі зможуть розібратися у використанні рівнів Фібоначчі, локальних свічкових патернів та інших інструментів для криптоторгівлі. Також курси повною мірою розкривають усі аспекти взаємодії з біржею, такі як реєстрація, підтвердження особи та поповнення балансу на WhiteBIT.

Переваги:

Лекції будуть цікаві, як новачкам, так і більш досвідченим користувачам цифрових активів;

Відеоматеріали у вільному доступі. Не обовʼязково дотримуватися певного порядку, можна обрати теми, які цікавлять, і дивитися лише їх;

Серія відеоуроків створена експертами криптоіндустрії;

Після кожного блоку лекцій є тест на перевірку засвоєного матеріалу;

Є можливість долучитися до спільноти WhiteBIT та обговорювати проблемні питання з практикуючими трейдерами чи отримати всі потрібні відповіді від комʼюніті-менеджерів;

До 3 жовтня учасники курсу можуть долучитися до конкурсу та отримати трохи криптовалюти на свій гаманець. Усі учасники розділять між собою 500$. Тут знайдете деталі.

Недоліки:

Наразі тільки частина відеоуроків доступна на YouTube-каналі, решту буде завантажено згодом;

На курсі розглядаються лише практичні аспекти торгівлі та інструменти біржі. Принципи роботи блокчейн-технологій не розглядаються в межах навчання.

Як бачите, зі зростанням популярності цифрових активів зростає й кількість навчальних ресурсів для всіх охочих. Тож, знайомтеся з доступними курсами, зважуйте всі переваги й недоліки та обирайте той, що до смаку. А ще завжди можна поєднувати, наприклад, почати з основ, як то на курсі з криптограмотності на платформі "Дія.Освіта", а потім вже досліджувати криптоторгівлю з "WhiteBASE: trading".