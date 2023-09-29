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Где научиться трейдингу и криптограмотности: подборка бесплатных ресурсов

Где научиться трейдингу и криптограмотности: подборка бесплатных ресурсов (фото: WhiteBASE)
Автор: Спецпроект

В последние несколько лет цифровые активы получили широкое признание в мире. Украина заняла пятое место среди мировых лидеров по использованию криптовалюты в рейтинге Chainalysis Global Crypto Adoption Index за 2023 год. Согласно данным Triple A, криптовалютами владеют 6,5 млн украинцев, то есть 15,72% ее граждан.

Такое распространение цифровых активов привело к повышенному количеству запросов на криптонаучение. РБК-Украина собрала несколько полезных бесплатных ресурсов, которые могут помочь новичкам разобраться в этой сфере.

Курс по криптограмотности в "Дії"

С февраля 2023 г. на платформе "Дія.Освіта" начались лекции об истории биткоина, основах блокчейна, смартконтрактах, кибербезопасности, цифровых активах и еще множество другой полезной информации. Всего участники курса получат 100 часов теоретической и практической информации по криптограмотности лидеров индустрии.

Этот курс — один из шагов реализации глобальной стратегии Минцифры — познакомить украинцев с децентрализованными технологиями и до конца 2030 научить половину населения пользоваться цифровыми активами.

Достоинства:

  • Структурированная базовая информация о цифровых активах и технологии блокчейн;
  • Привлечение экспертов по разным продуктам и экосистемам;
  • Неограниченное количество участников.

Недостатки:

  • Курс рекомендован пользователям, совсем не знакомым с цифровыми активами;
  • Нет возможности смотреть лекции в произвольном порядке.

Курс в сфере криптовалют и трейдинга от Cryptology

Основная цель этого бесплатного курса в сфере криптовалют и трейдинга максимально просто и понятно транслировать информацию, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к криптосообществу. Участников курса ждет 12 лекций, Telegram-канал со всей информацией курса и учебный бот.

Кроме того, проект проводит еженедельные открытые стримы на профильные темы, публикует авторские видеоуроки, открытые практические лекции, проводит аналитику активов и разбор позиций.

Достоинства:

  • Структурированная информация о криптовалютах;
  • Стримы на темы, связанные с криптоинвестициями;
  • Методические материалы по трейдингу;
  • Розыгрыши подарков среди участников курса.

Недостатки:

  • Доступ к курсу только после регистрации;
  • Фокус на трейдинге, без оснований об истории криптовалют и теоретические основы блокчейн-технологий.

WhiteBASE: trading

"WhiteBASE: trading" — серия обучающих видеоуроков, разработанная специалистами WhiteBIT, одной из крупнейших европейских криптобирж. Лекции на украинском языке доступны всем желающим на YouTube-канале компании. Просмотреть их можно в любое время. К тому же пользователи, уже имеющие определенный опыт с цифровыми активами, могут просматривать только интересующие их материалы. После каждого блока есть тест для проверки усвоенного материала.

В видеоуроках можно узнать, как сделать первые шаги в мире криптовалют, что такое фьючерсная и маржинальная торговля, технический, графический и фундаментальный анализ криптовалют и индикаторы. Зрители смогут разобраться в использовании уровней Фибоначчи, локальных свечных паттернов и других криптоторговых инструментов. Также курсы полностью раскрывают все аспекты взаимодействия с биржей, такие как регистрация, подтверждение личности и пополнение баланса на WhiteBIT.

Достоинства:

  • Лекции будут интересны как новичкам, так и более опытным пользователям цифровых активов;
  • Видеоматериалы в свободном доступе. Необязательно соблюдать определенный порядок, можно выбрать интересующие темы и смотреть только на них;
  • Серия видеоуроков создана экспертами криптоиндустрии;
  • После каждого блока лекций есть тест на проверку усвоенного материала;
  • Есть возможность присоединиться к сообществу WhiteBIT и обсуждать проблемные вопросы с практикующими трейдерами или получить все необходимые ответы от комьюнити-менеджеров;
  • До 3 октября участники курса могут присоединиться к конкурсу и получить немного криптовалюты на свой кошелек. Все участники разделят между собой 500$. Здесь найдете детали.

Недостатки:

  • Только часть видеоуроков доступна на YouTube-канале, остальные будут загружены впоследствии;
  • На курсе рассматриваются только практические аспекты торговли и инструменты биржи. Принципы работы блокчейн технологий не рассматриваются в рамках обучения.

Как видите, с ростом популярности цифровых активов растет и количество обучающих ресурсов для всех желающих. Поэтому, знакомьтесь с доступными курсами, взвешивайте все преимущества и недостатки и выбирайте по вкусу. А еще всегда можно сочетать, например, начать с основ, как то на курсе по криптограмотности на платформе "Дія.Освіта", а затем уже исследовать криптоторговлю с "WhiteBASE: trading".

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криптоиндустрия