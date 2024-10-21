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Мобілізація в Україні: де не можуть вручити повістку

Фото: Військовозобов'язаним не вручатимуть повістку (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

В Україні досі триває загальна мобілізація. Під мобілізацію потрапляють військовозобов'язані чоловіки, які не мають права на відстрочку та визнані придатними до служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний вебпортал парламенту України.

Українці, які отримали повістку, зобов’язані з’явитись у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, це стосується тих, хто отримав її особисто та підписав документ про це. Якщо ж про отримання повістки розписались дружина, батьки чи сусіди, її вважатимуть неналежно врученою. У такому разі, військовозобов’язаний може не ходити до військкомату.

Проте, якщо резервіст поставить особистий підпис про отримання повістки або якщо буде відеозапис вручення повістки чи ознайомлення з її змістом - повістка буде вважатися офіційно врученою. Окрім повісток, громадяни України також можуть отримати вимоги прибути до ТЦК. Для цього підпис не потрібен, їх можуть надсилати й поштою. 

Де можуть вручити повістку

Законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка. Саме тому, її можуть видати в будь-якому місці. Зокрема, за місцем проживання військовозобов’язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах чи громадських місцях.

Хто може вручити повістку

Повістку можуть вручити представники таких підрозділів: районні, міські держадміністрації; розвідувальні органи, Центральне управління або регіональні органи СБУ. Зокрема, останні можуть вручити повістки тільки тим, хто перебуває в них на військовому обліку. А також, представники: ТЦК та соціальної підтримки; виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, теж можуть видати повістку. Крім того, представники підприємств, установ, організацій на їхній території та в місцях виконання працівниками своїх обов’язків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кажуть в Україні про зниження призовного віку та чого хоче Захід. Проти ідеї мобілізувати осіб молодших 25 років виступає колишній головком ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний. На зустрічі зі студентами у Лондоні він назвав категорію 18-25 років майбутнім України, тож її треба максимально берегти.

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Мобілізація в УкраїніПовістки