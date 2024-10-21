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Мобилизация в Украине: где не могут вручить повестку

Фото: Военнообязанным не будут вручать повестку (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

В Украине до сих пор продолжается всеобщая мобилизация. Под мобилизацию попадают военнообязанные мужчины, которые не имеют права на отсрочку и признаны годными к службе.

Украинцы, получившие повестку, обязаны явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В частности, это касается тех, кто получил ее лично и подписал документ об этом. Если же о получении повестки расписались жена, родители или соседи, ее сочтут ненадлежаще врученной. В таком случае военнообязанный может не ходить в военкомат.

Однако, если резервист поставит личную подпись о получении повестки или имеется видеозапись вручения повестки/ознакомление с ее содержанием - повестка будет считаться официально врученной. Кроме повесток граждане Украины также могут получить требования прибыть в ТЦК. Для этого подпись не нужна, их могут отправлять и по почте.

Где могут вручить повестку

Законом не определено место, где должна быть вручена повестка. Именно поэтому ее могут выдать в любом месте. В частности, по месту жительства военнообязанного, по месту обучения, работы, на улицах, остановках, блокпостах или общественных местах.

Кто может вручить повестку

Повестку могут вручить представители следующих подразделений: районные, городские госадминистрации; разведывательные органы, Центральное управление или региональные органы СБУ. В частности, последние могут вручить повестки только тем, кто состоит у них на военном учете. А также представители: ТЦК и социальной поддержки; исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов, тоже могут выдать повестку. Кроме того, представители предприятий, учреждений, организаций на их территории и в местах выполнения работниками своих обязанностей.

Напомним, ранее мы писали о том, что говорят в Украине о снижении призывного возраста и чего хочет Запад. Против идеи мобилизовать лиц младше 25 лет выступает бывший главком ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный. На встрече со студентами в Лондоне он назвал категорию 18-25 лет будущим Украины, поэтому ее нужно максимально беречь.

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Мобилизация в УкраинеПовестки