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Де можна відстежувати черги на кордоні онлайн: корисні ресурси

Фото: Черги на кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які їдуть за кордон, нерідко стикаються із чергами у пунктах пропуску. У період новорічно-різдвяних свят очікується збільшення пасажиропотоку, тому варто вивчати ситуацію на КПП.

На яких ресурсах можна знайти інформацію про черги на кордоні та завантаженість пунктів пропуску, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

"Увесь період воєнного стану більше 50% загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. На ділянках з іншими країнами завантаженість значно менша. Ми публікуємо інформацію про завантаженість пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, щоб люди могли вибрати для себе менш завантажені пункти", – говорив ранше у коментарі РБК-Україні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, на новорічно-різдвяний період прикордонники прогнозують збільшення пасажиропотоку.

"Певного піку, як і в літній період, кількість перетинів кордону може досягти, але це не буде так тривало, як влітку", – зазначив він.

Ресурси, на яких можна відстежувати стан черг на пунктах пропуску:

Нагадаємо, раніше ми писали, як протести на кордоні впливають на проїзд авто і автобусів. У ДПСУ пояснили ситуацію.

Також ми розповідали, яка ситуація з чергами на кордоні України у листопаді та коли прогнозуться черги на пунктах пропуску.

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