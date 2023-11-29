Де можна відстежувати черги на кордоні онлайн: корисні ресурси

"Увесь період воєнного стану більше 50% загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. На ділянках з іншими країнами завантаженість значно менша. Ми публікуємо інформацію про завантаженість пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, щоб люди могли вибрати для себе менш завантажені пункти", – говорив ранше у коментарі РБК-Україні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, на новорічно-різдвяний період прикордонники прогнозують збільшення пасажиропотоку.

"Певного піку, як і в літній період, кількість перетинів кордону може досягти, але це не буде так тривало, як влітку", – зазначив він.

Ресурси, на яких можна відстежувати стан черг на пунктах пропуску: