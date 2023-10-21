Де молоді отримати досвід для працевлаштування: поради Міністерства реінтеграції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства реінтеграції .

Стажування

Стажування допоможе вам дізнатися більше про роботу та отримати досвід. Його можна пройти в одній або кількох компаніях. Якщо ви добре працюватимете під час стажування, компанія може запропонувати вам роботу. Але якщо ви не отримали після стажування роботу, поясніть майбутнім роботодавцям, чому.

"Записуйте все, цікавтеся, запитуйте і намагайтеся бути корисними. Якщо людина пробує себе в різних стажуваннях, для отримання нових знань, це завжди плюс. Але зверніть увагу: якщо стажування, після якого ви відмовилися або вам відмовили в наймані на роботу - ваш єдиний досвід роботи, будьте готові пояснити майбутнім роботодавцям, чому ваше стажування не закінчилося наймом", - сказала Олександра Лєтова, керівник відділу маркетингу сайту пошуку роботи Work.ua.

Волонтерство

Волонтерство - це гарний спосіб отримати досвід роботи в команді та познайомитися з новими людьми. Обов'язково вкажіть у резюме, чого ви навчилися під час своєї добровільної праці.

Чим більше волонтерство буде відповідати бажаній посаді, тим краще. Головне - вкажіть, як волонтерство допоможе вам у новій роботі та надалі у кар'єрі.

Часто оголошення про набір волонтерів можна знайти у соціальних мережах різних громадських та благодійних організацій, а також на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України.

Підробіток та неповна зайнятість

Ви можете знайти роботу з неповним робочим днем або роботодавцем, який не проти, щоб ви поєднували роботу з навчанням або іншим заняттям.

Державний центр зайнятості допомагає молодим людям з різних регіонів України знайти роботу, навіть якщо вони не мають досвіду. Практику та фріланс також можна вказати в резюме, щоб показати свої навички та якості.

Фахівці центру зайнятості зазначають, що молодим людям не треба боятися міняти роботу, якщо вони ще не знайшли свого покликання. Це нормально на початку кар'єри, і роботодавці це теж розуміють.

Самостійні проекти

Якщо ви спромоглися організувати свій проект, обов'язково вкажіть це в резюме. Роботодавці оцінять вашу ініціативність та лідерські якості. Навіть якщо цей проект не був комерційним та стосувався, наприклад, лише студентських активностей.

Опишіть їх та вкажіть, яких цілей вдалося досягти.

Самоосвіта

Проходження профільного курсу або тренінгу допоможе вам дізнатися більше про майбутню професію. Отримайте знання та навички, які знадобляться в роботі. Для роботодавця це сигнал, що ви зацікавлені у розвитку.

Раніше ми писали, що Німеччина готова спростити процес працевлаштування українцям. Це торкнеться понад 100 тисяч українців, які мешкають у Німеччині.