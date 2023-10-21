Где молодежи получить опыт для трудоустройства: советы Министерства реинтеграции

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на Telegram-канал Министерства реинтеграции .

Стажировка

Стажировка поможет вам узнать больше о работе и получить опыт. Ее можно пройти в одной или в нескольких компаниях. Если вы будете хорошо работать во время стажировки, компания может предложить вам работу. Но если вы не получили работу после стажировки, объясните будущим работодателям, почему.

"Записывайте все, интересуйтесь, задавайте вопросы и старайтесь быть полезными. Если человек пробует себя в разных стажировках, для получения новых знаний, это всегда плюс. Но обратите внимание: если стажировка, после которой вы отказались или вам отказали в найме на работу - ваш единый опыт работы, будьте готовы объяснить будущим работодателям, почему ваша стажировка не закончилась наймом", - сказала Александра Летова, руководитель отдела маркетинга сайта поиска работы Work.ua.

Волонтерство

Волонтерство - это хороший способ получить опыт работы в команде и познакомиться с новыми людьми. Обязательно укажите в резюме, чему вы научились во время своего добровольного труда.

Чем больше волонтерство будет соответствовать желаемой должности, тем лучше. Главное - укажите, как волонтерство поможет вам в новой работе и в дальнейшем в карьере.

Часто объявления о наборе волонтеров можно найти в социальных сетях разных общественных и благотворительных организаций, а также на официальном сайте Министерства социальной политики Украины.

Подработка и неполная занятость

Можно найти работу с неполным рабочим днём или работодателя, который не против, чтобы вы совмещали работу с учёбой или другим занятием.

Государственный центр занятости помогает молодым людям из разных регионов Украины найти работу, даже если у них нет опыта. Практику и фриланс также можно указать в резюме, чтобы показать свои навыки и качества.

Специалисты центра занятости отмечают, что молодым людям не нужно бояться менять работу, если они ещё не нашли своё призвание. Это нормально в начале карьеры и работодатели это тоже понимают.

Самостоятельные проекты

Если вы смогли организовать свой проект, обязательно укажите это в резюме. Работодатели оценят вашу инициативность и лидерские качества. Даже если этот проект не был коммерческим и касался, например, только студенческих активностей.

Опишите их и укажите, каких целей удалось достичь.

Самообразование

Прохождение профильного курса или тренинга поможет вам узнать больше о будущей профессии. Получите знания и навыки, которые пригодятся в работе. Для работодателя это сигнал, что вы заинтересованы в развитии.

Ранее мы писали, что Германия готова упростить процесс трудоустройства для украинцев. Это коснется более 100 тысяч украинцев, проживающих в Германии.