ua en ru
Пт, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Де краще купувати нову машину: вивчаємо усі варіанти

П'ятниця 19 липня 2024 19:00
UA EN RU
Де краще купувати нову машину: вивчаємо усі варіанти Фото: де краще купувати нову машину (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Та щаслива мить, коли ви перерахували свої заощадження і вирішили, що їх вистачить на жаданий новий автомобіль, зазвичай завершується питанням: а куди прямувати по нього? Наші автожурналісти розповідають про нечисленні варіанти вибору.

Про те, як обрати правильний автосалон і дилера, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre та "Autobild Україна".

Саме умови вибору та покупки автомобіля часто є причиною того, що громадянин вирішує купувати машину нову, а не вживану. Тому що нова машина – це запорука її нульового пробігу, заводська гарантія на кілька років, комфортне і безпечне оформлення угоди. Проте, місце, де можна придбати нову машину, теж доводиться вибирати.

Де купувати нову машину

Звісно, глобально відповідь одна: нова машина купується в автосалоні. Але в якому саме? Адже від вибору дилера може залежати і ціна, і умови гарантії, і комплектація, і додаткове обладнання машини і навіть деякі її технічні характеристики.

Де краще купувати нову машину: вивчаємо усі варіанти

  • Дилер – офіційний чи не дуже. Звісно, найбільш правильний спосіб – це купувати машину в офіційного представника марки в Україні. Бо саме у нього буде і надійна заводська гарантія, і європейські комплектації, і сервіс за корпоративними стандартами. Проте, ціна в "офіціалів" и "неофіціалів" може відрізнятись мало не на чверть – і заради такої економії багато хто з покупців згоден нести свої кревні до сірих дилерів. Щоправда, в наш час в Україні їх залишилося зовсім мало, і здебільшого вони продають або відносно рідкісні моделі, або такі машини, які офіційно не пропонуються в країні взагалі.
  • Дилер – не найближчий, а найгнучкіший. Навіть офіційні дилерські центри в нашій країні мають певну незалежність, тож не варто поспішати за вашою новою машиною до найближчого автосалону. Передивіться умови та пропозиції всіх доступних вам дилерів, звертаючи увагу, наприклад, на наявні машини та на діючі акції. В кращі часи різні салони наввипередки пропонували знижки від прайсової ціни, недешеві подарунки у вигляді чохлів на сидіння, зимових шин, антикору або охоронної системи. Деякі з цих приємних традицій збереглися і до нашого часу.

Склад і вибір

Ще перед остаточним вибором салону дізнайтеся, наскільки багатий склад машин у того дилера, до якого ви зібралися. Питання у тому, що вам може щось не сподобатись у тому екземплярі машини, яку приготували для вас – а іншого примірника в потрібній комплектації може не виявитися. Принаймні, варто дізнатись, що менеджери будуть робити в такому випадку, і скажімо, як довго вам доведеться чекати машину з іншого автосалону чи з складу імпортера, і чи буде вона точно такою.

Додаткові послуги

Важливий як на нинішні часи момент – в багатьох автосалонах є послуга реєстрації автомобіля, щоб ви отримали вашу нову машину вже з державними номерами. Завдяки налагодженим партнерським відносинам з сервісним центром МВС дилер робить це швидко і без додаткових клопотів для клієнта. При виборі салону поцікавтесь, чи є в ньому подібна послуга.

Де краще купувати нову машину: вивчаємо усі варіанти

Коротко

Було б дуже добре, щоб під час покупки вам сподобався дилерський центр, куди ви завітали – адже вам потрібно буде десь обслуговувати ваше авто, а пізніше – і ремонтувати. В процесі оформлення угоди у вас буде можливість придивитися і до його персоналу, і до порядків. Як тут ставляться до клієнтів, як довго вони чекають уваги від менеджерів та механіків, з якими проблемами звертаються сюди старі клієнти – все це важливі нюанси, за якими може стояти головне – якість виконання робіт з машиною. Пам’ятайте, що у вас є право обирати місце обслуговування гарантійного авто, хоча і в межах фірмової дилерської мережі.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про те, коли краще купувати машину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух Автомобільний ринок
NEWS
Нові угоди та "рецепт" перемоги над Путіним. Підсумки візиту Зеленського до Британії
Нові угоди та "рецепт" перемоги над Путіним. Підсумки візиту Зеленського до Британії
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла