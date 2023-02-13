Де у Києві можна здати на утилізацію використаний туристичний газовий балончик

У Києві розташовано 210 спеціалізованих контейнерів, які призначені для збору використаних туристичних газових балончиків, відпрацьованих батарейок, непошкоджених ртутних термометрів та енергозберігаючих ламп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку КП "Київкомунсервіс".

Крім того, якщо балончиків багато, їх можна віддати відразу на виробничу базу "Київкомунсервіс" за адресами: вул. Бакінська, 37-41, або вул. Кудрявська, 23.

На мапі з розташуванням усіх контейнерів збору червоним позначені активні пункти, жовтим - контейнери, які забрали на ремонт. До кожної локації додане фото контейнера.

Спеціалізовані контейнери збору розташовані в усіх районах міста. Мапа контейнерів - за посиланням: https://cutt.ly/u2bTnW1 .

Як нагадує комунальне підприємство, утилізація небезпечних відходів такого виду надважлива. Відпрацьовані батарейки, енергозберігаючі лампи і термометри, газові балончики не можна викидати просто у смітник, адже з часом вони потраплять на сміттєзвалища, де під впливом природних факторів швидко руйнуються, а токсичні речовини, які є в їхньому складі, потрапляють у ґрунт та воду.

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