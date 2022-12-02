Де у Києві можна буде купити продукти у випадку блекаута: список ТЦ і магазинів

У разі можливих нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України і повну відсутність електропостачання у Києві працюватимуть окремі торговельні мережі, ринки, магазини і торговельно-розважальні центри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.
"Ми склали перелік із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) і ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення. Аби забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах", - заявив Кличко.
Він попереджає, що графік роботи супермаркетів, магазинів, ТРЦ в умовах відсутності електропостачання може скорочуватися.
Переглянути списки закладів можна за посиланнями:
Днями РБК-Україна повідомляло, що у Києві можуть перекрити опалення у разі російських обстрілів по інфраструктурі столиці.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про прості поради щодо того, як можна зігрітися у разі відключення електроенергії та опалення.
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