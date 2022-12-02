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Где в Киеве можно будет купить продукты в случае блэкаута: список ТЦ и магазинов

Фото: какие магазины будут работать во время блекаута в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В случае возможных новых ударов врага по критической инфраструктуре Украины и полного отсутствия электроснабжения в Киеве будут работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и торгово-развлекательные центры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Мы составили перечень с указанием адресов торговых сетей, продуктовых рынков, магазинов (супермаркетов) и ТРЦ, которые будут продолжать работу на автономных источниках питания. Чтобы обеспечить потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах", - заявил Кличко.

Он предупреждает, что график работы супермаркетов, магазинов, ТРЦ в условиях отсутствия электроснабжения может сокращаться.

Просмотреть списки заведений можно по ссылкам:

На днях РБК-Украина сообщало, что в Киеве могут перекрыть отопление в случае российских обстрелов по инфраструктуре столицы.

Напомним, РБК-Украина писала о простых советах по поводу того, как можно согреться в случае отключения электроэнергии и отопления.

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Виталий Кличко