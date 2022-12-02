Где в Киеве можно будет купить продукты в случае блэкаута: список ТЦ и магазинов

В случае возможных новых ударов врага по критической инфраструктуре Украины и полного отсутствия электроснабжения в Киеве будут работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и торгово-развлекательные центры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.