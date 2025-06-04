Унікальний автомобиль українского заводу ЛуАЗ: що вмів плаваючий ТПК

Унікальна машина, яку ще у минулому столітті випускали в Луцьку для армійських потреб, в наш час все ще доволі затребувана. Розбираємось, хто і з якою метою купує сьогодні транспортер ТПК.

Про місця, де продається плаваючий і літаючий автомобіль, вироблений на території України, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Що за диво - ЛуАЗ-967 ТПК?

Луцький всюдихід-амфібія ЛуАЗ-967 замислювався як універсальний транспор для поля бою. Тому він і мав офіційну назву ТПК - транспортер переднього краю. Його розробляли спеціально для роботи в зоні бойових дій, під ворожим вогнем і на будь-якій місцевості.

Машина вийшла справді унікальна: містка, легка, компактна. Але водночас з високою прохідністю, оскільки має великий кліренс (дорожній просвіт) і потужний арсенал приводу 4х4.

Щоб знизити силует на місцевості, водій ТПК міг сховати у палубу сидіння пасажирів, опустити кермо і розклавши своє сидіння, керувати машиною лежачи. Таким чином, висота "луазика" над поверхнею землі - близько метра.

Окрім того, що він може проїхати скрізь по суходолу, ЛуАЗ-967 непогано плаває й перевозиться повітрям (у вантажних відсіках літаків і гелікоптерів). Більше того, він витримує десантування з повітря на парашуті.

Фото: всюдихід-амфібія ЛуАЗ-967, яку випускали у Луцьку (архівне фото)

Як влаштовано ТПК

Особлива цінність луцької амфібії ще й тому, що вона базується на шасі і агрегатах масових цивільних моделей - ЛуАЗ-969 "Волинь" і легкового "Запорожця".

А для покращення прохідності плаваючий всюдихід отримав додаткову повзучу передачу та привод на всі чотири колеса. Також конструктори додали блокування міжколісного диференціала та колісні редуктори, які збільшують дорожній просвіт.

Приводив ТПК в дію простий і невибагливий двигун V4 з повітряним охолодженням, розташований у передній частині кузова-"човна". Між іншим, мотор мав дві незалежні пускові системи для швидкого старту в морозні дні.

Цей унікальний автомобіль луцького виробництва служив в арміях кількох країн світу. І оскільки на його долю припало небагато воєн, у певній кількості загалом малотиражний ЛуАЗ-967 зберігся до наших днів.

В буремні 1990-ті роки, коли з армії списували чимало військового майна, частина цих машин просто з консервації потрапила "на гражданку" - у цивільне життя.

Де сьогодні придбати амфібію ЛуАЗ ТПК

Оскільки ТПК дійсно є армійським транспортером, він, м’яко кажучи, не дуже практичний як автомобіль повсякденного користування.

Тому його доля сьогодні - в першу чергу машина вихідного дня. Також плаваючий ЛуАЗик служить помічником для мисливців, рибалок та всіх, хто мандрує рідним краєм.

Придбати машину можна на українських інтернет-майданчиках. На кількох сайтах представлені екземпляри у різному технічному стані і в різних стадіях аутентичності.

За бажання можна знайти машину у стані мало не "капсули часу", а можна - обладнану під мисливські потреби, з міцною надбудовою, опаленням і зручними кріслами. Ціни вкладаються в діапазон 3000 - 8000 доларів.

До речі, на основі цього транспортера ще в 1967 році створили цивільний варіант - добре відомий легкий всюдихід ЛуАЗ-969 "Волинь", який мав виняткову прохідність. Він не був амфібією, але отримав двері, дах (хоч і брезентовий) і вже тоді був доступний для продажу широкому загалу.

Фото: український позашляховик ЛуАЗ ТПК з унікальними можливостями (архівне фото)

Висновок

Так, таке буває: ще учора маловідомий військовий транспортер сьогодні доступний кожному, хто має певний фінансовий ресурс.

Луцька машина справді цікава і в багатьох сенсах корисна, але треба бути готовим до того, що ані вона, ані її цивільний родич не випускаються вже понад 20 років і з запчастинами будуть деякі складнощі.