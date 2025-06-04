Уникальный автомобиль украинского завода ЛуАЗ: что умел плавающий ТПК

Уникальная машина, которую еще в прошлом веке выпускали в Луцке для армейских нужд, в наше время все еще довольно востребована. Разбираемся, кто и с какой целью покупает сегодня транспортер ТПК.

О местах, где продается плавающий и летающий автомобиль, произведенный на территории Украины, читайте в материале РБК-Украина .

Что за чудо - ЛуАЗ-967 ТПК?

Луцкий вездеход-амфибия ЛуАЗ-967 задумывался как универсальный транспорт для поля боя. Поэтому он и имел официальное название ТПК - транспортер переднего края. Его разрабатывали специально для работы в зоне боевых действий, под вражеским огнем и на любой местности.

Машина получилась действительно уникальная: вместительная, легкая, компактная. Но при этом с высокой проходимостью, поскольку имеет большой клиренс (дорожный просвет) и мощный арсенал привода 4х4.

Чтобы снизить силуэт на местности, водитель ТПК мог спрятать в палубу сиденья пассажиров, опустить руль и, разложив свое сиденье, управлять машиной лежа. Таким образом, высота "луазика" над поверхностью земли - около метра.

Кроме того, что он может проехать везде по суше, ЛуАЗ-967 неплохо плавает и перевозится по воздуху (в грузовых отсеках самолетов и вертолетов). Более того, он выдерживает десантирование с воздуха на парашюте.

Фото: вездеход-амфибия ЛуАЗ-967, которую выпускали в Луцке (архивное фото)

Как устроено ТПК

Особая ценность луцкой амфибии еще и потому, что она базируется на шасси и агрегатах массовых гражданских моделей - ЛуАЗ-969 "Волынь" и легкового "Запорожца".

А для улучшения проходимости плавающий вездеход получил дополнительную ползучую передачу и привод на все четыре колеса. Также конструкторы добавили блокировку межколесного дифференциала и колесные редукторы, которые увеличивают дорожный просвет.

Приводил ТПК в действие простой и неприхотливый двигатель V4 с воздушным охлаждением, расположенный в передней части кузова-"лодки". Между прочим, мотор имел две независимые пусковые системы для быстрого старта в морозные дни.

Этот уникальный автомобиль луцкого производства служил в армиях нескольких стран мира. И поскольку на его долю пришлось немного войн, в определенном количестве в целом малотиражный ЛуАЗ-967 сохранился до наших дней.

В бурные 1990-е годы, когда из армии списывали немало военного имущества, часть этих машин просто с консервации попала "на гражданку" - в гражданскую жизнь.

Где сегодня приобрести амфибию ЛуАЗ ТПК

Поскольку ТПК действительно является армейским транспортером, он, мягко говоря, не очень практичен как автомобиль повседневного пользования.

Поэтому его удел сегодня - в первую очередь машина выходного дня. Также плавающий ЛуАЗик служит помощником для охотников, рыбаков и всех, кто путешествует по родному краю.

Приобрести машину можно на украинских интернет-площадках. На нескольких сайтах представлены экземпляры в разном техническом состоянии и в разных стадиях аутентичности.

При желании можно найти машину в состоянии чуть ли не "капсулы времени", а можно - оборудованную под охотничьи нужды, с крепкой надстройкой, отоплением и удобными креслами. Цены укладываются в диапазон 3000 - 8000 долларов.

Кстати, на основе этого транспортера еще в 1967 году создали гражданский вариант - хорошо известный легкий вездеход ЛуАЗ-969 "Волынь", который обладал исключительной проходимостью. Он не был амфибией, но получил двери, крышу (хоть и брезентовую) и уже тогда был доступен для продажи широкой публике.

Фото: украинский внедорожник ЛуАЗ ТПК с уникальными возможностями (архивное фото)

Вывод

Да, такое бывает: еще вчера малоизвестный военный транспортер сегодня доступен каждому, кто имеет определенный финансовый ресурс.

Луцкая машина действительно интересная и во многих смыслах полезная, но надо быть готовым к тому, что ни она, ни ее гражданский родственник не выпускаются уже более 20 лет и с запчастями будут некоторые сложности.