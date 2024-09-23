Где сейчас маленький Лео из Ирпеня, который покорил Украину своим исполнением "Червоної калини"

В начале полномасштабной войны украинское инфопространство облетело видео, на котором трехлетний Лео из Ирпеня исполняет песню "Ой, у лузі червона калина". Мальчик после этого мгновенно стал знаменитостью.

РБК-Украина рассказывает о том, где сейчас и как живет Лео Буша.

Как популярность повлияла на маленького Лео

Гимн Сечевых Стрельцов "Ой, у лузі червона калина" приобрел новую популярность благодаря эмоциональному исполнению Андрея Хливнюка на Софиевской площади в первые дни полномасштабного вторжения России. Эта песня настолько стала "вирусной", что ее пели как взрослые, так и дети. Так случилось и с маленьким Лео – ему настолько понравился "Червона калина", что он напевал ее везде.

Когда же Андрей Хливнюк получил ранения на фронте, отец Лео захотел поддержать артиста и записал видео, как его сын исполняет "Ой, в лузі червона калина". Этот ролик сразу начал набирать тысячи просмотров и уже через несколько дней Лео стал маленькой звездой.

Мама Лео Анна позже признавалась, что на самом деле не очень радовалась такой популярности, поскольку не знала, как это может обернуться для их семьи.

После этого мальчика начали приглашать в разные проекты. В частности, он спел "Не твоя війна" вместе со Святославом Вакарчуком во время благотворительного концерта в метро, потом он появился в клипе легендарной группы Pink Floyd, которые в коллаборации с Хливнюком сделали кавер на песню "Ой, в лузі червона калина".

Где сейчас Лео и чем занимается

Лео со старшим братом Элвином и родителями до войны жили в Ирпене, потом вынужденно переехали в Хмельницкую область. По словам мамы мальчика, именно там они перешли в общении на украинский язык. Сейчас семья живет в Швейцарии. В прошлом году в семье родился третий сын Эней.

Несмотря на то, что Лео далеко от родины, он продолжает поддерживать Украину. В частности, на День Независимости мальчик спел на местном концерте две песни – "Ой, в лузі червона калина" и "Я піду в далекі гори" Владимира Ивасюка. Видео с выступления поделились родители в социальных сетях.

На свой 6-й день рождения, который Лео отпраздновал в конце августа, он собрал более 50 тысяч гривен донатов и передал их волонтерам на закупку средств для тактической медицины.

Ранее Лео на видео делился своим опытом о том, как он прятался в бомбоубежище и как ему было страшно пережидать взрывы. В этом ролике мальчик призвал украинцев донатить на обустройство детских уголков в бомбоубежищах Херсонской области и помощь детям, которые находятся на прифронтовых территориях.

Лео с братом Элвином и папой (фото: facebook com busha sasha)

Лео с братьями (фото: Instagram busha_sasha)

Родители Лео часто публикуют видео с сыном, где он рассказывает забавные истории из своей жизни, поет, катается на самокате и учится рисовать украинский герб.

Лео также попал на страницы сборника стихов "Мова ворожнечі", автором которого является его отец – Александр Буша.

Лео на страницах поэтического сборника своего отца (фото: Instagram busha_sasha)