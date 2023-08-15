Де і як можна розрахуватися цифровими активами в Україні: корисні поради

З кожним роком популярність криптовалют зростає. Так, згідно з дослідженням Coincub, частка власників цифрових активів в Україні досягла 13%. Проте якщо раніше криптовалюта була здебільшого інвестиційним інструментом, сьогодні з її допомогою можна оплачувати товари та послуги.

Хто приймає криптовалюту

Понад 85% підприємців у США вважають інтеграцію криптовалютних платежів пріоритетним завданням. Справді, сьогодні для більшості міжнародних бізнесів стає зрозумілим, що цифрові активи мають усі шанси якщо не замінити традиційні методи оплати, то скласти їм гідну конкуренцію.

Так, із 2015 до 2023 року ціна біткоїна зросла більш ніж на 173 000%. Тож не дивно, що багато світових брендів заявляють про готовність працювати з криптовалютою. Наприклад, такі платіжні гіганти як PayPal та Revolut вже додали можливість зберігати та обмінювати цифрові активи.

Чому українські компанії почали приймати цифрові активи

Насамперед криптовалюта відкриває нові можливості для бізнесу та торгівлі. Приймання цифрових активів дає змогу компаніям розширити свою клієнтську базу завдяки криптовласникам. Цей підхід надає конкурентну перевагу та сприяє зростанню продажів. Згідно з дослідженням Nexi Group, 15% клієнтів у Швейцарії та 17 % в Німеччині відмовляються від купівлі на етапі оформлення замовлення через відсутність бажаного методу оплати.

По-друге, приймання криптовалюти дає змогу компаніям уникнути певних фінансових обмежень та знизити витрати. Наприклад, якщо сплачувати покупки через застосунок WhiteBIT, комісія за транзакцію взагалі не стягується.

Використання цифрових активів сприяє створенню сучасного та передового іміджу бренду, що привертає увагу молодої аудиторії та технологічно освічених споживачів. Крім того, це може стимулювати розвиток внутрішніх процесів компаній та сприяти їхньому інтегруванню зі світом Web3. Тож приймання цифрових активів — логічний крок для українських компаній у контексті глобальних змін світової економіки.

Як купити товар за криптовалюту

Ми обрали два магазини, щоб розглянути різні способи оплати. В нас уже були певні збереження в біткоїні на криптогаманці. Проте нам також було цікаво спробувати купити товар за допомогою застосунку WhiteBIT. Це одна з найбільших європейських бірж родом з України, яка входить до списку найзахищеніших криптоплатформ згідно з незалежним аудитом Hacken. Тож ми створили акаунт, пройшли швидку процедуру верифікації та придбали цифрові активи.

За біткоїни ми вирішили замовити піцу в "Хайп Піца&Суші". До речі, саме такою була перша транзакція з використанням першої криптовалюти. У 2010 році американець Ласло Хейніц обміняв 10 000 біткоїнів на 2 піци. За сьогоднішнім курсом це 300 млн доларів! Ми спробуємо вкластися у 800 гривень.

Тож переходимо на сайт "Хайп Піца&Суші", обираємо дві піци та переходимо до сторінки оформлення замовлення. Заповнюємо всі необхідні поля та обираємо "Криптовалюта" у способах оплати.

Після цього відкривається сторінка оплати. Еквайрингове рішення від Whitepay надає змогу обміняти криптовалюту на товар. На цьому етапі обираємо серед платіжних методів "Криптогаманець" та бажаний цифровий актив (у нашому випадку це Bitcoin). Також тут можна побачити обмінний курс та комісію мережі.

Далі необхідно просканувати QR-код за допомогою сканеру кодів цифрового гаманця або скопіювати адресу вручну.

Після успішної транзакції ми отримали квитанцію з інформацією про платіж, а згодом свої дві піци. Тепер розберемося з оплатою через застосунок WhiteBIT і спробуємо розрахуватися Ethereum у магазині електроніки Fopi.

На етапі оформлення замовлення обираємо "Оплата криптовалютою", після чого відкривається платіжне вікно. Обираємо WhiteBIT Pay, бажану валюту та переходимо до оплати.

Далі заходимо в застосунок WhiteBIT, скануємо QR-код та підтверджуємо платіж. Головною перевагою цього методу оплати є відсутність комісії мережі та швидкість — кошти були зараховані миттєво.

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Загалом процес обміну криптовалюти на товар за допомогою еквайрингового рішення від Whitepay залишив позитивні враження. Зрозумілий інтерфейс, можливість бачити обмінний курс перед здійсненням купівлі, прозора система оплати та можливість використовувати будь-який криптовалютний гаманець є суттєвими перевагами цього методу. До того ж це чудова нагода для криптовласників не витрачати час та кошти на виведення цифрових активів. А оплата через застосунок WhiteBIT надає додаткові переваги, як-от швидкість та відсутність комісій за транзакцію. Тож можна сміливо припустити, що згодом дедалі більше українських компаній почнуть приймати криптовалюту.



Станом на серпень 2023 року понад 60 українських компаній та благодійних організацій надали своїм клієнтам можливість оплачувати покупки цифровими активами та робити криптопожертви завдяки рішенню від Whitepay, серед яких:

Нещодавно вперше в історії навіть квитки на матч збірної України з футболу можна було купити за криптовалюту завдяки технічному рішенню від Whitepay.

WhiteBIT — це одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, що була заснована в листопаді 2018 року. WhiteBIT відповідає вимогам Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей та є офіційним партнером збірної України з футболу, ФК «Барселона», ФК «Трабзонспор», lifecell, FACEIT та Національного університету «Києво-Могилянська академія». WhiteBIT пропонує миттєві безоплатні транзакції з WhiteBIT-кодами між користувачами платформи, спотову, фʼючерсну та маржинальну торгівлю, Криптодепозит, Криптопозику та всі необхідні інструменти для торгівлі.

Whitepay — SaaS компанія, яка надає криптовалютні рішення для бізнесу та благодійних організацій, як-от:

— Криптовалютний і фіатний софт для еквайрингу.

— Сторінки для приймання платежів / пожертвувань у криптовалюті.

— Термінали для обміну цифрових активів.

— Термінали для приймання платежів у криптовалюті в офлайн-магазинах.

Зараз на платформі доступно понад 140 криптовалют. Окрім комерційної складової компанія створила благодійний фонд Whitepay та розподіляє кошти між волонтерськими організаціями та окремими ініціативами. Також компанія безплатно надає рішення для збору пожертвувань у криптовалюті для благодійних фондів та Міністерств України.