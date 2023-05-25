​​​​​​​Квитки на матч збірної України з футболу можна купити за криптовалюту до старту продажу

Партнер національної збірної України з футболу, криптовалютна біржа WhiteBIT, надала можливість придбати квитки на матч Україна-Мальта за криптовалюту вже сьогодні, до офіційного старту продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як відомо, 19 червня на стадіоні "City Arena" у Трнаві (Словаччина) відбудеться перший домашній матч відбору на Чемпіонат Європи 2024, у якому українська національна збірна України з футболу зіграє проти збірної Мальти.

З початку повномасштабної війни Україна не може проводити свої матчі вдома і змушена грати за кордоном. Тому вболівальники української збірної, які мають можливість відвідати матч і підтримати нашу команду, за криптовалюту можуть першими придбати квитки до офіційного старту продажу.

Кожен охочий зможе купити квитки за лічені хвилини завдяки технічному рішенню від Whitepay

Купівля квитків на матч Україна - Мальта за криптовалюту стане дебютною практикою для вболівальників.

Відзначимо, що така опція може бути доступною і для майбутніх топових матчів української збірної проти збірних Англії та Італії.

Крім того, біржа розіграє 100 фірмових футболок WhiteBIT серед тих, хто придбав квиток на матч за криптовалюту. Конкурс пройде з 25 до 27 травня на сторінках у соцмережах WhiteBIT та збірної України. Більше про умови акції читайте за посиланням.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. WhiteBIT була заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют.