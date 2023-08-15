Где и как можно рассчитаться цифровыми активами в Украине: полезные советы

С каждым годом популярность криптовалют растет. Согласно исследованию Coincub, доля владельцев цифровых активов в Украине достигла 13%. Однако если раньше криптовалюта была в большинстве своем инвестиционным инструментом, сегодня с ее помощью можно оплачивать товары и услуги.

Кто принимает криптовалюту

Более 85% предпринимателей в США считают интеграцию криптовалютных платежей приоритетной задачей. Действительно, сегодня для большинства международных бизнесов становится ясно, что цифровые активы имеют все шансы если не заменить традиционные методы оплаты, то составить им достойную конкуренцию.

Так, с 2015 по 2023 год цена биткоина выросла более чем на 173 000%. Неудивительно, что многие мировые бренды заявляют о готовности работать с криптовалютой. К примеру, такие платежные гиганты как PayPal и Revolut уже добавили возможность хранить и обменивать цифровые активы.

Почему украинские компании начали принимать цифровые активы

Прежде всего, криптовалюта открывает новые возможности для бизнеса и торговли. Прием цифровых активов позволяет компаниям расширить свою клиентскую базу благодаря криптовладельцам. Этот подход дает конкурентное преимущество и способствует росту продаж. Согласно исследованию Nexi Group, 15% клиентов в Швейцарии и 17% в Германии отказываются от покупки на этапе оформления заказа из-за отсутствия желаемого метода оплаты.

Во-вторых, прием криптовалюты позволяет компаниям избежать определенных финансовых ограничений и снизить затраты. К примеру, если платить покупки через приложение WhiteBIT, комиссия за транзакцию вообще не взимается.

Использование цифровых активов способствует созданию современного и передового имиджа бренда, привлекающего внимание молодой аудитории и технологически образованных потребителей. Кроме того, это может стимулировать развитие внутренних процессов компаний и способствовать их интегрированию с миром Web3. Поэтому прием цифровых активов — логический шаг для украинских компаний в контексте глобальных изменений мировой экономики.

Как купить товар за криптовалюту

Мы выбрали два магазина, чтобы рассмотреть разные способы оплаты. У нас уже были определенные сохранения в биткоине на криптокошельке. Однако нам также было интересно попробовать купить товар с помощью приложения WhiteBIT. Это одна из крупнейших европейских бирж родом из Украины, которая входит в список самых защищенных криптоплатформ согласно независимому аудиту Hacken. Мы создали аккаунт, прошли скорую процедуру верификации и приобрели цифровые активы.

За биткоины мы решили заказать пиццу в "Хайпе Пицца&Суше". Кстати, именно такова была первая транзакция с использованием первой криптовалюты. В 2010 году американец Ласло Хейниц обменял 10 000 биткоинов на 2 пиццы. По сегодняшнему курсу это 300 млн долларов! Мы попытаемся уложиться в 800 гривен.

Переходим на сайт "Хайп Пицца&Суши", выбираем две пиццы и переходим к странице оформления заказа. Заполняем все необходимые поля и выбираем "Криптовалюта" в способах оплаты.

После этого открывается страница оплаты. Эквайринговое решение от Whitepay позволяет обменять криптовалюту на товар. На этом этапе выбираем среди платежных методов "Криптогаманець" и желаемый цифровой актив (в нашем случае это Bitcoin). Здесь же можно увидеть обменный курс и комиссию сети.

Далее необходимо просканировать QR-код с помощью сканера кодов цифрового кошелька или скопировать адрес вручную.

После успешной транзакции мы получили квитанцию с информацией о платеже, а затем свои две пиццы. Теперь разберемся с оплатой через приложение WhiteBIT и попытаемся рассчитаться Ethereum в магазине электроники Fopi.

На этапе оформления заказа выбираем "Оплата криптовалютой", после чего открывается платежное окно. Выбираем WhiteBIT Pay, желаемую валюту и переходим к оплате.

Далее заходим в приложение WhiteBIT, сканируем QR-код и подтверждаем платеж. Главное преимущество этого метода оплаты — отсутствие комиссии сети и скорость — средства были засчитаны мгновенно.

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В общем, процесс обмена криптовалюты на товар с помощью эквайрингового решения от Whitepay оставил положительные впечатления. Понятный интерфейс, возможность видеть обменный курс перед покупкой, прозрачная система оплаты и возможность использовать любой криптовалютный кошелек являются существенными преимуществами этого метода. К тому же это отличный повод для криптовладельцев не тратить время и средства на вывод цифровых активов. А оплата через приложение WhiteBIT предоставляет дополнительные преимущества, например скорость и отсутствие комиссий за транзакцию. Так что можно смело предположить, что впоследствии все больше украинских компаний начнут принимать криптовалюту.



По состоянию на август 2023 г. более 60 украинских компаний и благотворительных организаций предоставили своим клиентам возможность оплачивать покупки цифровыми активами и делать криптопожертвования благодаря решению от Whitepay, среди которых:

Недавно впервые в истории даже билеты на матч сборной Украины по футболу можно было купить за криптовалюту благодаря техническому решению Whitepay.

WhiteBIT – это одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в ноябре 2018 года. WhiteBIT отвечает требованиям Международной группы по противодействию отмыванию денег и является официальным партнером сборной Украины по футболу, ФК Барселона, ФК Трабзонспор, lifecell, FACEIT и Национального университета Киево-Могилянская академия. WhiteBIT предлагает мгновенные безвозмездные транзакции с WhiteBIT кодами между пользователями платформы, спотовую, фьючерсную и маржинальную торговлю, криптодепозит, криптозаем и все необходимые инструменты для торговли.

Whitepay — SaaS компания, которая предоставляет криптовалютные решения для бизнеса и благотворительных организаций, таких как:

— криптовалютный и фиатный софт для эквайринга.

- Страницы для приема платежей/пожертвований в криптовалюте.

— Терминалы для обмена цифровыми активами.

— Терминалы для приема платежей в криптовалюте в офлайн-магазинах.

Сейчас на платформе доступно более 140 криптовалют. Кроме коммерческой составляющей, компания создала благотворительный фонд Whitepay и распределяет средства между волонтерскими организациями и отдельными инициативами. Также компания бесплатно предоставляет решение по сбору пожертвований в криптовалюте для благотворительных фондов и Министерств Украины.