Де у Херсоні отримати медичну допомогу й ліки: список адрес
Наразі у Херсоні заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі. З 14 листопада містяни матимуть змогу отримати безкоштовно необхідні лікарські препарати або ж пройти медогляд.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
Янушевич надав перелік медичних закладів, куди херсонці можуть звертатися у разі потреби.
Екстрена медична допомога:
- Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - вул. О. Гончара, 6;
- станція екстреної медичної допомоги - вул. Ладичука, 148;
- підстанція екстреної медичної допомоги - вул. Преображенська, 48;
- підстанція екстреної медичної допомоги - вул. Старий УкрНДІЗЗ, 1;
- підстанція екстреної медичної допомоги - вул. Ладичука, 148;
- підстанція екстреної медичної допомоги - вул. Перша Польова, 54.
Лікарні Херсона, які працюють цілодобово:
- Херсонська обласна клінічна лікарня –проспект Ушакова, 67, приймальне відділення;
- Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня – вул. Українська, 81, приймальне відділення;
- Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського – вул. Кримська, 138, приймальне відділення;
- Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних – вул. Комарова, 2, приймальне відділення;
- Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приймальне відділення.
Більшість аптек наразі припинили роботу під час окупації, однак відновлять її після розмінування територій.
Де можна отримати гуманітарні ліки
Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського:
- Поліклініка № 1 - вул. Кримська, 138.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:
- Поліклініка № 1 - вул. Комарова, 2;
- Поліклініка № 2 - вул. Будівельників, 20;
- Поліклініка № 3 - проїзд Береговий, 3.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша:
- Поліклініка № 1 - пр. Ушакова, 21;
- Поліклініка № 2 - вул. Тираспольська, 62;
- Поліклініка № 3 - пр. 200-річчя Херсона, 25;
- Дитяча поліклініка № 2 - вул. Ціолковського, 52.
Починаючи з 14 листопада херсонці матимуть змогу отримати безкоштовно лікарські засоби за вищезгаданими адресами. Також у разі потреби можна провести медогляд.
"З 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно о 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів". Фахівці нададуть профільні консультації та видадуть необхідні ліки (жарознижуючі, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо)", - пише голова ОВА.
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