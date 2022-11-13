Де у Херсоні отримати медичну допомогу й ліки: список адрес

Наразі у Херсоні заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі. З 14 листопада містяни матимуть змогу отримати безкоштовно необхідні лікарські препарати або ж пройти медогляд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Янушевич надав перелік медичних закладів, куди херсонці можуть звертатися у разі потреби.

Екстрена медична допомога:

Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф - вул. О. Гончара, 6;

станція екстреної медичної допомоги - вул. Ладичука, 148;

підстанція екстреної медичної допомоги - вул. Преображенська, 48;

підстанція екстреної медичної допомоги - вул. Старий УкрНДІЗЗ, 1;

підстанція екстреної медичної допомоги - вул. Ладичука, 148;

підстанція екстреної медичної допомоги - вул. Перша Польова, 54.

Лікарні Херсона, які працюють цілодобово:

Херсонська обласна клінічна лікарня –проспект Ушакова, 67, приймальне відділення;

Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня – вул. Українська, 81, приймальне відділення;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського – вул. Кримська, 138, приймальне відділення;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних – вул. Комарова, 2, приймальне відділення;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приймальне відділення.

Більшість аптек наразі припинили роботу під час окупації, однак відновлять її після розмінування територій.

Де можна отримати гуманітарні ліки

Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського:

Поліклініка № 1 - вул. Кримська, 138.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:

Поліклініка № 1 - вул. Комарова, 2;

Поліклініка № 2 - вул. Будівельників, 20;

Поліклініка № 3 - проїзд Береговий, 3.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша:

Поліклініка № 1 - пр. Ушакова, 21;

Поліклініка № 2 - вул. Тираспольська, 62;

Поліклініка № 3 - пр. 200-річчя Херсона, 25;

Дитяча поліклініка № 2 - вул. Ціолковського, 52.

Починаючи з 14 листопада херсонці матимуть змогу отримати безкоштовно лікарські засоби за вищезгаданими адресами. Також у разі потреби можна провести медогляд.

"З 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно о 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів". Фахівці нададуть профільні консультації та видадуть необхідні ліки (жарознижуючі, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо)", - пише голова ОВА.