Де Дзербі працевлаштувався в чемпіонаті Франції

Колишній керманич донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі очолив марсельський "Олімпік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
45-річний фахівець змінив чемпіонат Англії на французьку Лігу 1. Останні два сезони він провів на чолі "Брайтона".
Де Дзербі підписав із "Марселем" контракт на 3 роки. Англійські "чайки" отримали за дострокове розірвання угоди з італійцем 6 млн євро компенсації. Замість нього з "Брайтоном" працюватиме німецький тренер Фабіан Гюрцелер.
"Олімпік" став сьомим клубом у тренерській кар'єрі Де Дзербі. Раніше він також працював із "Шахтарем", а також зі "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо" та "Фоджею" на батьківщині. На чолі "гірників" тренер завоював Суперкубок України-2021.
Сезон 2023/24 "Марсель" провалив. Провансальці фінішували на 8-й сходинці в чемпіонаті Франції, вилетіли в 1/16 фіналу Кубка Франції та дійшли до півфіналу Ліги Європи. Упродовж сезону занепалий гранд встигли потренувати Марселіно, Гаттузо та Гассе.
До слова, напередодні Італія драматично зіграла внічию з Хорватією у битві за місце в плей-офф Євро-2024.
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