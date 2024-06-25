Де Дзерби трудоустроился в чемпионате Франции

Бывший наставник донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби возглавил марсельский "Олимпик".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
45-летний специалист сменил чемпионат Англии на французскую Лигу 1. Последние два сезона он провел во главе "Брайтона".
Де Дзерби подписал с "Марселем" контракт на три года. Английские "чайки" получили за досрочный разрыв соглашения с итальянцем 6 млн евро компенсации. Вместо него с "Брайтоном" будет работать немецкий тренер Фабиан Гюрцелер.
"Олимпик" стал седьмым клубом в тренерской карьере Де Дзерби. Ранее он также работал с "Шахтером", а также с "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо" и "Фоджей" на родине. Во главе "горняков" тренер завоевал Суперкубок Украины-2021.
Сезон 2023/24 "Марсель" провалил. Провансальцы финишировали на 8-й строчке в чемпионате Франции, вылетели в 1/16 финала Кубка Франции и дошли до полуфинала Лиги Европы. В течение сезона падший гранд успели потренировать Марселино, Гаттузо и Гассе.
К слову, накануне Италия драматически сыграла вничью с Хорватией в сражении за место в плей-офф Евро-2024.
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