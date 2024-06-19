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Де дощу немає практично ніколи: 3 найсухіших місця на планеті (фото, відео)

У деяких місцях планети дощі йдуть дуже рідко (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Найсухішими місцями планети більшість людей традиційно вважають пустелі. Проте навіть там інколи ідуть дощі.

РБК-Україна розповідає про низку локацій, де дощів немає практично ніколи.

Атакама

Пустеля Атакама - велике пустельне плато на тихоокеанському узбережжі Південної Америки, на півночі Чилі.

Атакама на мапі Південної Америки (інфографіка: en.wikipedia.org)

Згідно з даними NASA, Національного географічного товариства та низки інших організацій, Атакама є найсухішою пустелею у світі. Без води там - навіть гірські вершини (вільні від снігу та льоду).

Цей простір буквально "заблокований" від вологи Андами та Чилійським прибережним хребтом. Крім того, у збережені посушливого клімату Атаками не останню роль відіграє прибережна інверсія температури, створена холодною Перуанською течією та субтропічним антициклоном.

Пустеля Атакама (фото: en.wikipedia.org)

Дощу там практично немає. Хоча у деяких частинах пустелі опади бувають раз на десять років.

 

Ваді-Хальфа

Ваді-Хальфа - місто у північній частині Судану (на правому березі річки Ніл), неподалік кордону з Єгиптом.

Ваді-Хальфа на мапі (скріншот: google.com/maps)

Ваді-Хальфа розташоване в зоні, котра характеризується кліматом тропічних пустель. Попри те, що дощі там бувають вкрай рідко, місто є вузлом пасажирського й товарного транспорту країни - своєрідними "воротами" між Суданом і Єгиптом.

Саме там - кінцева станція залізничної лінії, що сполучає місто зі столицею - Хартумом. Крім того, поромна лінія озером Насера сполучає Ваді-Хальфу з єгипетським містом Асуан.

Центр міста Ваді-Хальфа (фото: en.wikipedia.org)

Мешкають у цьому пустельному містечку щонайменше 15 000 людей.

 

Сухі Долини

Сухі Долини - територія долин-оаз Землі Вікторії в Антарктиді (на захід від затоки Мак-Мердо). Три найбільші долини - Вікторії, Райта й Тейлора.

Сухі Долини на мапі протоки Мак-Мердо (інфографіка: en.wikipedia.org)

Сухі Долини - найбільша (близько 8 тисяч кілометрів квадратних) не вкрита повністю кригою область в Антарктиді, а також ще одне найсухіше місце планети. Річні атмосферні опади становлять там менше ніж 100 мм.

Швидке випаровування будь-якої вологи викликають потужні катабатичні вітри, що сягають швидкості до 320 км на годину. Завдяки цьому долини практично вільні від льоду й снігу впродовж близько 8 млн років.

Краєвид у Сухій Долині Тейлора (фото: en.wikipedia.org)

Деякі райони Сухих Долин не бачили дощу вже впродовж 2 млн років. Ці локації настільки схожі до природних умов Марса, що NASA навіть проводило там випробування деяких космічних апаратів.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в небі над Київською областю помітили сріблясті хмари й пояснювали, чим вони унікальні та як їх можна побачити знову.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: The Getaway, Live Science, Wikipedia.

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