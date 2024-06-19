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Где дождя нет практически никогда: 3 самых сухих места на планете (фото, видео)

В некоторых местах планеты дожди идут очень редко (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Самыми сухими местами планеты большинство людей традиционно считают пустыни. Однако даже там иногда идут дожди.

РБК-Украина рассказывает о ряде локаций, где дождей нет практически никогда.

Атакама

Пустыня Атакама - большое пустынное плато на тихоокеанском побережье Южной Америки, на севере Чили.

Атакама на карте Южной Америки (инфографика: en.wikipedia.org)

Согласно данным NASA, Национального географического общества и ряда других организаций, Атакама является самой сухой пустыней в мире. Без воды там даже горные вершины (свободные от снега и льда).

Это пространство буквально "заблокировано" от влаги Андами и Чилийским прибрежным хребтом. Кроме того, в сохранении засушливого климата Атакамы не последнюю роль играет прибрежная инверсия температуры, созданная холодным Перуанским течением и субтропическим антициклоном.

Пустыня Атакама (фото: en.wikipedia.org)

Дождя там практически нет. Хотя в некоторых частях пустыни осадки бывают раз в десять лет.

 

Вади-Хальфа

Вади-Хальфа - город в северной части Судана (на правом берегу реки Нил), недалеко от границы с Египтом.

Вади-Хальфа на карте (скриншот: google.com/maps)

Вади-Хальфа расположен в зоне, характеризующейся климатом тропических пустынь. Несмотря на то, что дожди там бывают крайне редко, город является узлом пассажирского и товарного транспорта страны - своеобразными "воротами" между Суданом и Египтом.

Именно там - конечная станция железнодорожной линии, соединяющей город со столицей - Хартумом. Кроме того, паромная линия на озере Насера соединяет Вади-Хальфу с египетским городом Асуан.

Центр города Вади-Хальфа (фото: en.wikipedia.org)

Живут в этом пустынном городке не менее 15 000 человек.

 

Сухие Долины

Сухие Долины - территория долин-оазисов Земли Виктории в Антарктиде (к западу от пролива Мак-Мердо). Три крупнейшие долины - Виктории, Райта и Тейлора.

Сухие Долины на карте пролива Мак-Мердо (инфографика: en.wikipedia.org)

Сухие Долины - самая большая (около 8 тысяч квадратных километров) не покрытая полностью льдом область в Антарктиде, а также еще одно самое сухое место планеты. Годовые атмосферные осадки составляют там менее 100 мм.

Быстрое испарение любой влаги вызывают мощные катабатические ветры, достигающие скорости до 320 км в час. Благодаря этому долины практически свободны ото льда и снега на протяжении около 8 млн лет.

Пейзаж в Сухой Долине Тейлора (фото: en.wikipedia.org)

Некоторые районы Сухих Долин не видели дождя уже 2 млн лет. Эти локации настолько схожи с природными условиями Марса, что NASA даже проводило там испытания некоторых космических аппаратов.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что в небе над Киевской областью заметили серебристые облака и объясняли, чем они уникальны и как их можно увидеть снова.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: The Getaway, Live Science, Wikipedia.

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