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Де дивитись матчі Україна – Бельгія в Лізі націй: сталася суттєва зміна

Фото: Україна – Бельгія на Євро-2024 (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Починаючи з березня матчі збірної України з футболу транслюватиме лише медіасервіс MEGOGO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Цього місяця збірна України проведе два поєдинки проти Бельгії в рамках плей-оф Ліги націй УЄФА. Перший номінально домашній матч для нашої команди відбудеться 20-го числа в іспанській Мурсії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Матч-відповідь суперники зіграють 23 березня в бельгійському Генку.

Обидва поєдинки покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги націй УЄФА в Україні. Трансляції будуть доступні на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Також зустрічі можна буде переглянути безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах. Крім того, на медіасервісі можна буде подивитися матч з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Важлива зміна в тому, що раніше ігри національної команди також показували на місцевих каналах Суспільного мовлення. Тепер вони будуть там відсутні.

Гру Україна – Бельгія прокоментують Вадим Скічко і Вадим Шевякін. О 20:30 розпочнеться аналітична студія, яка продовжиться у перерві та після фінального свистка. Її також покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ". Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков, а запрошеними експертами – колишні гравці  збірної України Олександр Головко і Артем Кравець.

Раніше у збірній України з "помилкою" зустріли останнього легіонера.

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