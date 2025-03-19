Де дивитись матчі Україна – Бельгія в Лізі націй: сталася суттєва зміна

Цього місяця збірна України проведе два поєдинки проти Бельгії в рамках плей-оф Ліги націй УЄФА. Перший номінально домашній матч для нашої команди відбудеться 20-го числа в іспанській Мурсії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Матч-відповідь суперники зіграють 23 березня в бельгійському Генку.

Обидва поєдинки покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги націй УЄФА в Україні. Трансляції будуть доступні на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Також зустрічі можна буде переглянути безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах. Крім того, на медіасервісі можна буде подивитися матч з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Важлива зміна в тому, що раніше ігри національної команди також показували на місцевих каналах Суспільного мовлення. Тепер вони будуть там відсутні.

Гру Україна – Бельгія прокоментують Вадим Скічко і Вадим Шевякін. О 20:30 розпочнеться аналітична студія, яка продовжиться у перерві та після фінального свистка. Її також покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ". Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков, а запрошеними експертами – колишні гравці збірної України Олександр Головко і Артем Кравець.